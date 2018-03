Corinthians vai jogar culpa em Fabiano O advogado do Corinthians, João Zanforlin, já revelou a estratégia que adotará para tentar absolver Doni, Fábio Luciano e César no julgamento desta terça-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa da briga no clássico contra o Santos, no último dia 9. "Vou provar que só houve briga por causa da atitude do Fabiano. Ele deu um tapa com o lado de fora da mão na cara do Fábio Luciano. Desse lado tem mais osso e dói muito mais", explicou ele, que pedirá absolvição dos corintianos. Para o advogado do Corinthians, brigas verbais são comuns. Estranho foi a briga generalizada que houve. "O Fábio Costa deu um murro no Liedson e o Fabiano deu o tapa no Fábio. Por isso, houve a briga. Eles é que têm de ser punidos." Fitas de televisão serão usadas por João Zanforlin. Imagens variadas. "A Bandeirantes tem a imagem aérea que mostra o murro do Fábio Costa. A Rede TV! tem uma imagem que mostra o tapa do Fabiano. A Record tem uma matéria sobre o passado do Fábio Costa. E, além de tudo isso, temos o Fabiano dizendo que deu o tapa. Ora, ele confessou para toda a imprensa. Tem de ser punido pelo que fez", disse o advogado. Doni e Fábio Luciano, que se transferiu para o futebol turco, podem ser punidos com suspensão de 30 a 90 dias. Os demais jogadores correm o risco de ficar fora de duas a quatro partidas. "O Doni e Fábio Luciano estão sendo julgados por lesão corporal grave, em virtude do BO que o Fabiano foi fazer. Só que ele confessou que agrediu primeiro. Que vítima é essa? Ele foi o estopim de tudo", afirmou Zanforlin.