Corinthians vai jogar por Vampeta O Corinthians tem dois objetivos nesta quarta-feira, contra o Fênix, às 21h40, no Pacaembu, pelo Grupo 8 da Copa Libertadores da América: superar a ausência do principal líder da equipe, Vampeta, contundido, e obter pelo menos um ponto, que garantiria a classificação com uma rodada de antecedência para as quartas-de-final da competição. No jogo de ida, o Corinthians venceu: 2 a 1. Todos no clube admitem que o desfalque do volante trará muitos problemas para o time. "Estávamos acostumados com ele, incentivando e ajudando o time. Ficamos tristes pelo Vampeta, mas temos de superar isso e jogar por ele", disse o lateral-esquerdo Kléber, uma das novidades do técnico Geninho para hoje. Gil, Liedson e Fabinho, que também não estiveram na derrota de domingo para o Atlético Mineiro, estão escalados. "Estou inteiro para o jogo, muito importante para a gente concretizar a classificação", afirmou Kléber. Ao lado de Gil, ele volta a recompor o setor esquerdo, ponto forte do time. Sem Vampeta, Geninho colocará Fabrício. "O Fabrício gosta de sair para o jogo. Espero que ele se comporte bem. Agora ele jogará na sua real posição, como segundo volante", explicou o treinador. "Tenho de estar pronto. Sei da responsabilidade que é substituir um jogador como o Vampeta, mas não vou entrar com o pensamento de ser um líder do time, até porque eu sou muito jovem para isso", declarou Fabrício. Entrosamento com Fabinho não será problema. "Já treinamos bastante. Ele não terá a liberdade que o Vampeta tinha. Ficaremos mais fortes na marcação, mas perderemos um pouco na armação das jogadas. O Jorge Wagner ficará um pouco sobrecarregado", comentou Fabinho. Quanto a reforços, o vice-presidente Antônio Roque Citadini disse que o Corinthians trabalha em sigilo. "Mas deveremos anunciar alguns nomes nos próximos dias." Citadini, assim como o técnico Geninho, informou que trabalha para preencher duas vagas, de Vampeta e Lucas. Para o lugar de Lucas, Geninho indicou Ricardo Xavier, artilheiro da Série A-2 pelo Atlético Sorocaba. Hoje à noite houve uma reunião no Parque São Jorge com dirigentes do clube do interior. O Fênix terá dois desfalques: o zagueiro Aguiar e o meio-campista Liguera.