Corinthians vai mal; melhor para MSI Aos poucos o desânimo vai dominando o Corinthians. O time está caindo de produção na fase final do Brasileiro. Depois do fim do sonho da Libertadores, até a compensação da Copa Sul-Americana está ficando difícil. O empate contra o Fluminense, sem oito titulares, no sábado, abalou o grupo. A tensão já é fácil perceber na equipe, que tem duas partida difíceis fora de casa: domingo, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, e no dia 28, contra o São Caetano. Os próprios atletas confessam que não se deve esperar muito além do que o time já mostrou. ?O nosso futebol é esse aí. Estamos fazendo o máximo. A nossa base é de jogadores jovens, sem experiência. Mas a campanha até que está boa para quem falava em queda para a Segunda Divisão?, diz Fabinho. ?O grupo foi muito pressionado durante o Brasileiro. Estamos cansados?, resume Fábio Costa. O goleiro, por sinal, foi protegido por Tite pela falha infantil contra o Fluminense. ?Fábio Costa não ganha e não perde jogo sozinho. Ele falhou, mas já nos salvou várias vezes. Ele tem todo o meu apoio?, assegura Tite. Mas o treinador não tem o mesmo apoio irrestrito do presidente Alberto Dualib. O dirigente não se afetou com a promessa do treinador de deixar o Corinthians se for fechada a parceria com a MSI. Dualib passou o final de semana reunido com o iraniano Kia Joorabchian, estudando como reverter a rejeição que a parceria ganhou entre os conselheiros do clube. O fraco momento corintiano no Brasileiro será usado por Dualib para convencer o Conselho Deliberativo que o time precisa de dinheiro para contratar jogadores. Depois de Tevez, do Boca Juniors, Roger, do Fluminense, é a nova promessa de Kia. É como uma chantagem psicológica. Se a parceria for fechada, ?o Corinthians será forte em 2005?, jura Kia.