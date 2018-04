Corinthians vai pagar R$ 17 milhões ao Lyon por Nilmar

Um dia depois de Nilmar fazer sua primeira partida pelo Internacional, recuperado da cirurgia no joelho esquerdo, Corinthians enfim chegou a um acordo pelo pagamento ao Lyon por sua contratação em definitivo, em julho de 2006, um ano depois da contratação por empréstimo. Veja também: Goleiro Felipe cai nas graças da torcida corintiana Nelsinho deve mandar Corinthians ao ataque em Goiânia O Lyon aceitou fazer um abatimento e vai receber 6,7 milhões de euros (R$ 17 milhões), à vista. O dinheiro sairá da valor recebido pelo Corinthians pela transferência do meia Carlos Alberto para o Werder Bremen e da negociação do meia Willian com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Outros 100 mil euros (R$ 280 mil) foram abatidos em razão da contratação do zagueiro Anderson, do Benfica, em julho. O Corinthians foi o formado do jogador e tinha direito a receber essa quantia, pelas normas da Fifa. O valor total do negócio era de 8 milhões de euros, e o restante, 1,7 milhão de euros (cerca de R$ 5 milhões), o Corinthians acertou com o Internacional, clube formador de Nilmar. O clube paulista vai assumir uma dívida dos gaúchos com o Clube dos 13 e parcelar o valor restante. Curiosamente, quem está contanto com os serviços do atacante é o Inter. Nilmar tinha contrato com o Corinthians até dezembro deste ano, mas conseguiu a rescisão antecipada, em julho, alegando salários atrasados e o não pagamento de luvas.