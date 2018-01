Corinthians vai para Itaquera buscar paz A comissão técnica e a diretoria do Corinthians resolveram mudar o local de treinamento da equipe. A partir desta terça-feira, o elenco fará as atividades no CT de Itaquera e não mais no Parque Ecológico do Tietê, como vinha ocorrendo nas últimas duas semanas. Embora ninguém comente publicamente, a decisão tem por objetivo dificultar o acesso dos torcedores e dar mais tranqüilidade para os atletas trabalharem. Os campos do Parque Ecológico ficam em local aberto, sem muros nem alambrados. O local passou a ser utilizado porque o gramado do Parque São Jorge está sendo reformado. No sábado, cerca de 40 corintianos da torcida uniformizada Gaviões da Fiel compareceram ao Parque Ecológico para protestar. Pediram a saída de Antonio Roque Citadini, vice-presidente de Futebol, Edvar Simões, gerente de Futebol, e criticaram alguns jogadores, como o volante Fabrício. Em Itaquera, os campos se situam numa área fechada e a entrada é bem mais complicada. Na opinião do lateral-direito Rogério, esse tipo de situação é reflexo, ainda, da eliminação do time nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Desde aquela ocasião, começaram as pressões sobre o técnico Geninho e o time precisa urgentemente de uma vitória para recuperar a tranqüilidade. No domingo, enfrenta o Fluminense, no Pacaembu. O treinador, tem, pelo menos, boas razões para esperar evolução no rendimento da equipe. Fábio Luciano, Kléber e Gil retornam à equipe, após a eliminação da seleção brasileira na Copa das Confederações, na França. Despedida - Lucas está se despedindo do clube. Seu contrato termina no fim do mês e o Rennes, que detém seus direitos, exige seu retorno. Liedson, que interessa ao futebol ucraniano, disse que, por enquanto, não quer deixar o Parque São Jorge.