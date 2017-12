Corinthians vai promover nesta semana destaques da Copinha

O Corinthians vai se apressar durante a semana para definir quais jogadores do time vice-campeão da Copa São Paulo serão promovidos para o elenco principal. A derrota para o Flamengo por 4 a 3 nos pênaltis (2 a 2 no tempo regulamentar) na segunda-feira de manhã no Pacaembu não alterou os planos da diretoria de incluir alguns garotos na lista final dos 28 inscritos para o Campeonato Paulista.

"O momento mais oportuno para aproveitar esses garotos é depois da Copa São Paulo", disse o coordenador técnico do clube, o ex-lateral Alessandro. "Vamos procurar ter coerência para aproveitá-los da melhor maneira possível. Vamos esperar a poeira baixar e resolver isso até o fim da semana", completou.

A final teve estádio lotado para uma partida emocionante. O Corinthians abriu 2 a 0 na primeira etapa, mas permitiu o empate logo no começo do segundo tempo. Nos pênaltis a equipe carioca confirmou o terceiro título na competição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A disputa nas cobranças fez o meia Matheus Pereira virar um vilão. Com o time em vantagem por 3 a 2 na primeira série, ele foi o quarto a bater e arriscou uma cavadinha, mas pegou mal na bola e mandou por cima – o que irritou a diretoria. “Ele fez a escolha de uma cavadinha e o histórico dessas cavadas não é nada positivo para nós”, afirmou Alessandro, em referência ao pênalti perdido por Alexandre Pato contra o Grêmio em jogo válido pela Copa do Brasil de 2013.

SEM PROMOÇÕES

No time campeão da Copinha, a festa pela conquista em cima do favorito contrastava com a cautela ao falar de possíveis chances no time profissional. "Logicamente que um título pode credenciar garotos ao time profissional, mas acredito que eles ainda têm etapas a cumprir na base", afirmou o técnico José Ricardo.

Presente no vestiário, o presidente Eduardo Bandeira de Mello disse que na hora adequada o técnico Muricy Ramalho vai escolher alguns garotos. O atacante Felipe Vizeu marcou sete gols na campanha e foi eleito o melhor jogador do torneio, mas prefere não criar expectativas sobre ter chance na equipe principal. "Quero manter os pés no chão. Sei que estão me acompanhando."