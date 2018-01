Corinthians vai reformar a Fazendinha Pressionada pelos torcedores, que exigem a construção de um estádio decente, a diretoria do Corinthians optou pelo método mais rápido e barato: reformar o Alfredo Schüring, mais conhecido como ?Fazendinha?. Em posse do clube desde 1926, o estádio, localizado no Tatuapé (zona leste), comporta atualmente 18 mil pessoas. Com a reforma ? bancada pela Federação Paulista de Futebol, que emprestou R$ 10 milhões ?, a capacidade aumentará para 35 mil torcedores. Segundo o vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, a obra durará dez meses. Leia mais no Jornal da Tarde