Corinthians vai se concentrar em Extrema A comissão técnica do Corinthians não quer perder tempo. Assim que terminar o jogo deste sábado contra o Criciúma, os 28 jogadores do elenco receberão a ordem para se apresentarem às 9 horas de domingo, no Parque São Jorge. Serão recebidos pelo preparador físico Moraci Sant?Anna, farão um trabalho de relaxamento, com imersão no gelo, almoçarão no restaurante do clube e a seguir viajarão para Extrema (MG), onde ficarão até o início da tarde de terça-feira. A operação-River Plate será colocada em prática no Hotel das Amoreiras, de propriedade de Pedro Fabiano, conselheiro e ex-diretor de futebol do clube. No retiro de Minas Gerais, o técnico Geninho fará com que seus comandados assistam várias vezes a fitas de jogos do rival de quarta-feira. Nas reuniões com o grupo, o técnico vai repetir o que já disse na semana que antecedeu ao jogo de ida. Pedirá atenção especial para as provocações dos argentinos. O treinador sabe que suas orientações não foram bem assimiladas no primeiro confronto. O melhor exemplo de que o alerta teve pouca ressonância foi a atitude do lateral-esquerdo Kléber, expulso de campo depois de agredir um adversário. A recuperação do atacante Gil também faz parte da operação. O jogador, que se recupera de uma contusão na coxa direita, começará a correr em volta do gramado neste sábado. ?Acho que segunda-feira vou começar a treinar com bola.? O toque de otimismo para a decisão foi dado pelo atacante Lucas. Sem jogar há três meses ? em razão de uma cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo ?, o jogador também viaja para Extrema. ?Vou ficar concentrado com o grupo porque tenho certeza de que o Corinthians vai se classificar e eu vou poder disputar a final da competição.? Os ingressos para o jogo de quarta-feira começaram a ser vendidos nesta sexta-feira, no Parque São Jorge, Pacaembu e Morumbi.