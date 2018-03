Corinthians vai se refugiar em Extrema O Departamento de Futebol do Corinthians anunciou nesta quarta-feira que vai mudar o programa de preparação do time para a partida de quarta-feira, contra o River Plate, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Os dirigentes decidiram que o time deverá viajar domingo à tarde para Extrema, em Minas Gerais, onde deverá ficar até a tarde da terça-feira, segundo informa o site oficial do clube. O Corinthians precisa vencer o River por dois gols de diferença para garantir sua vaga na próxima fase da Libertadores. Se vencer por apenas 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Antes, da competição sul-americana, no entanto, o Corinthians se prepara para o jogo contra o Cricíuma, sábado, no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time terá uma série de desfalques. Por problemas de contusão ou suspensão, não poderá contar com Fabinho, Cocito, Gil e Jorge Wagner.