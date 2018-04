Corinthians vai vender a 'terra sagrada' do Itaquerão

SÃO PAULO - O Corinthians lançou seu primeiro produto sobre o Itaquerão. Após o treino desta terça-feira, Tite ganhou um kit que será colocado à venda pelo clube a partir de 1º de dezembro ao preço de R$ 89,90. Trata-se de um pacote em que está contida uma porção de terra retirada do local em que o estádio corintiano está sendo construído. O Itaquerão terá a honra de receber a primeira partida da Copa do Mundo de 2014. O kit Itaquerão também tem sementes de ipê-de-jardim.

Com o título "Terra Sagrada", o produto estará disponível a partir desta quinta-feira no site www.terrasagradacorinthians.com.br.

A ação é semelhante à de outros clubes do Brasil. Em 2007, o Palmeiras comercializou um kit com placa de grama do Palestra Itália e CD com hino cantado por Marcos, Valdívia e Edmundo, além de pôster dos jogadores. No mesmo ano, o São Paulo vendeu um pedaço de rede do Morumbi.

O Estádio do Corinthians começou a ser construído no fim de março deste ano em terreno cedido pela prefeitura de São Paulo. A obra tem previsão de conclusão para fevereiro de 2014. (com ESPN)