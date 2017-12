Corinthians vence 2 jogos-treinos O Corinthians realizou dois jogos-treinos hoje pela manhã, no Parque Ecológico, sob a direção do técnico Oswaldo de Oliveira. E venceu ambos. A equipe titular enfrentou o Guaratinguetá, da 3ª divisão de São Paulo, e ganhou por 3 a 0. Gil, Régis e Adrianinho marcaram os gols. Já o time reserva ganhou de 1 a 0 do Ecos Suzano, da 4ª divisão, com um gol do atacante Jô. Os jogadores foram dispensados depois do treino e se reapresentam apenas na segunda-feira. A próxima partida do time - que marcará a estréia de Oswaldo - será na quinta-feira, contra o Juventus. O time é o último colocado do Grupo A do Campeonato Paulista com 5 pontos ganhos.