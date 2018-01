Corinthians vence a 1.ª no Paulistão O Corinthians venceu o Atlético Sorocaba por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista deste ano. O gol foi marcado por Coelho, em cobrança de falta, aos 13 minutos do primeiro tempo. Com essa vitória, o time de Tite sai das últimas posições, chegando aos três pontos.