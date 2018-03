Corinthians vence ABC-RN e mantém 100% de aproveitamento

O Corinthians suportou a pressão da torcida potiguar e derrotou neste sábado o ABC-RN por 1 a 0, com gol do meia Douglas. Com o resultado, o time foi para nove pontos e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, com 100% de aproveitamento. Veja também: Série B: confira o calendário e classificação Mano Menezes fará mistério para jogo contra Botafogo Ouça o gol de Douglas pela Eldorado/ESPN Em toda a história, esta foi a quarta vitória do Corinthians sobre o ABC, em quatro confrontos. O alvinegro paulista marcou nove vezes com o gol deste sábado e nunca teve a rede balançada pelo rival do Rio Grande do Norte, que voltou a disputar a Série B depois de 7 anos. A vitória dá um ânimo maior para o jogo contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Para conseguir se classificar à final, o Corinthians terá de vencer por 1 a 0. Carlos Alberto, André Santos, Fabinho e Lulinha, todos suspensos, não jogam. Pela primeira vez na Série B, o Corinthians jogou com a torcida contra. Cerca de 15 mil seguidores do ABC lotaram o Estádio Frasqueirão e promoveram uma grande festa com música, buzina, apitos, bandeiras e papéis picados. A empolgação da torcida, no entanto, não foi a mesma dos jogadores. O Corinthians entrou em campo com modificações. Wellington Saci, Alessandro e Carlão apareceram entre os titulares - numa prévia da equipe que deve enfrentar o Botafogo. Corinthians e ABC abusaram da violência no primeiro tempo - foram seis amarelos. A principal jogada da equipe do Rio Grande do Norte foi os cruzamentos de Éder, numa tentativa de encontrar os atacantes Valdir Papel e Jean Carioca. Pelo lado corintiano, as principais chances de gol também surgiram na bola parada. Com bola rolando, o único lance de emoção no primeiro tempo aconteceu aos 40 minutos, quando Eduardo Ramos arriscou de longe e o goleiro Paulo Musse espalmou com a ponta dos dedos. Mano Menezes foi bravo para o vestiário - na metade do primeiro tempo, ele havia tirado Carlão para colocar ABC-RN 0 Paulo Musse; Márcio Santos, Paulo César e Ben-Hur; Bosco (Neto Potiguar), Jean , Márcio Hahn , Éder e Rogerinho (Vainer); Valdir Papel e Jean Carioca (Ivan) Técnico: Ferdinando Teixeira Corinthians 1 Felipe; Alessandro (Carlos Alberto), Fábio Ferreira, William e Carlão (Lulinha); Fabinho , Eduardo Ramos, Wellington Saci (André Santos) e Douglas ; Dentinho e Herrera Técnico: Mano Menezes Gols: Douglas, aos 33 minutos do segundo tempo Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO) Estádio: Frasqueirão, em Natal (RN)Lulinha, com medo de que o jogador recebesse o vermelho. No intervalo, o treinador cobrou maior atenção da zaga e pediu para Wellington Saci melhorar a cobrança dos escanteios. VITÓRIA NA RAÇA Com a falta de criatividade do time, o Corinthians teve de recorrer à raça do argentino Herrera. O atacante foi o destaque do segundo tempo e criou as melhores chances de gol. A primeira delas aos 9 minutos, quando arriscou de longe e quase surpreendeu Paulo Musse. Aos 10 minutos, o argentino faz bela finta no meio-campo e passou para Dentinho, que acabou desarmado por Paulo Musse dentro da área. A bola sobrou nos pés do meia Douglas. Livre e sem goleiro, o jogador chutou para fora. Apesar de perder o gol, Douglas não se abateu. Aos 33 minutos, o jogador carregou a bola pelo meio, abriu espaço e chutou rasteiro, no canto esquerdo de Paulo Musse, que não conseguiu pegar. Festa para os corintianos, que agora voltam a jogar pela Série B no próximo sábado, contra o vice-líder Fortaleza.