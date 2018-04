Corinthians vence América na Copa FPF Com um gol do meia Rodrigo, contratado no início do ano e do volante Carlão, o Corinthians venceu o América por 2 a 0, nesta segunda-feira à tarde. A partida, disputada no Parque São Jorge foi válida pela segunda rodada da segunda fase da Copa Federação Paulista. O meia Rodrigo marcou aos 24 do primeiro tempo e Carlão anotou o seu aos 29 da etapa final. O resultado manteve o time da capital a permanecer na liderança do Grupo 10, com seis pontos e com aproveitamento de 100% na segunda fase. O América segue na terceira colocação, com um ponto. À noite, Ituano e Juventus se enfrentam pelo mesmo grupo, às 20:15, em Itu. Na liderança do Grupo 11, o Atlético Sorocaba e Barretos se enfrentam nesta terça-feira, em Sorocaba, às 20 horas. O Sorocaba busca novo ânimo depois de ter sido eliminado, domingo, na Série C do Campeonato Brasileiro pelo Rio Branco. Ambos os times estão com três pontos. Ainda formam o grupo Marília e Taubaté, que já têm dois jogos e somam um ponto cada. Na outra partida desta terça-feira, o União Barbarense, do técnico Sérgio Farias, recebe o Santo André, às 15 horas, em Santa Bárbara do Oeste. O Barbarense busca os três pontos para sair da incômoda posição de lanterna do Grupo 9, com nenhum ponto. O Santo André é o terceiro colocado, com um. Nesta fase, os 24 clubes classificados, formam seis grupos com quatro times, classificando os primeiros colocados de cada chave e os dois melhores segundos colocados para a terceira fase.