Corinthians vence amistoso por 3 a 0 O jogo-treino do Corinthians, ontem, em Serra Negra ? o primeiro da equipe sob a direção do técnico Carlos Alberto Parreira ? tinha tudo para ser uma festa. Um carro de som passou o dia todo anunciando a partida pelas ruas da cidade. Houve queima de fogos quando a partida começou. O Corinthians venceu por 3 a 0 quando entraram os titulares. Mas no final, surgiu ?fantasma? de Marcelinho Carioca. Parte dos cerca 800 torcedores que foram ao estádio municipal começou a vaiar o meia Ricardinho e o zagueiro Scheidt, principais desafetos do meia-atacante, que deixou o time no meio de 2001. ?Ô Ricardinho, vê se joga bola. Você não manda no Corinthians?, diziam. Scheidt também foi lembrado. Ricardinho não deu importância aos berros, mas o zagueiro Scheidt não agüentou. ?Eles (os torcedores) acham que o Marcelinho Carioca é o salvador da pátria. Só que ano passado, quando o Corinthians perdeu 10 jogos seguidos no Campeonato Paulista, o Marcelinho era o pior jogador do time?, disse o zagueiro. Leia mais no JT