Corinthians vence Atlético no Mineirão Fazia tempo que o Corinthians não jogava bem, com segurança e força de vontade, como neste domingo, na vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 2, em pleno Mineirão. O resultado alivia um pouco a situação do técnico Geninho, que, no entanto, continua ameaçado, e mantém vivo o sonho de o time disputar o título, pois ainda faltam 21 rodadas. A equipe alcançou 36 pontos no Campeonato Brasileiro e está a 12 dos líderes Cruzeiro e Santos. Os astros corintianos vinham sendo ameaçados por Geninho, por causa das fracas atuações nas últimas semanas. Liedson, Kléber e Gil, se não melhorassem, poderiam ir para o banco, avisou o treinador. Voltaram, porém, a brilhar em Belo Horizonte. Kléber nem tanto, mas Gil fez um gol e Liedson foi o melhor da partida. Sofreu pênalti, deu passe para gol, levou perigo nas jogadas aéreas e se movimentou bastante. "Não adianta a gente retrucar os boatos com palavras, tínhamos de mostrar em campo e conseguimos", desabafou Kléber, referindo-se à acusação de alguns torcedores de que atletas estariam exagerando nas noitadas. A chave da vitória foi o bom desempenho do ataque, que ressuscitou no Brasileiro. Nas 10 rodadas anteriores da competição, o time não foi capaz de fazer mais de um gol por jogo. "Nós precisávamos jogar bem, estávamos chateados com as críticas, mas não nos abatemos", afirmou Gil, que recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Paysandu, no domingo, no Pará. O Corinthians não vencia fora de casa havia mais de três meses. O último triunfo tinha sido em 4 de maio, diante do Fortaleza, na capital cearense. Neste domingo, sofreu pressão em boa parte da segunda etapa, principalmente depois da expulsão de Marquinhos, mas mereceu os 3 pontos. "Nossas perspectivas são boas", declarou Geninho, lembrando que os recém-contratados começam a reforçar o time. André Luiz estreou, mas ainda mostrou falta de ritmo de jogo. O início foi preocupante, pois os mineiros partiram sem dó para o ataque. Kim teve ótima oportunidade para abrir o placar, mas o goleiro Rubinho salvou. O Corinthians começou, contudo, a equilibrar o confronto e, em cobrança de pênalti de Rogério, fez 1 a 0. O Atlético chegou ao empate, com Michel, mas, antes do intervalo, Gil marcou 2 a 1. Ficava a impressão, pelos primeiros minutos da segunda etapa, de que a sorte abandonaria, mais uma vez, a equipe de Parque São Jorge - na quarta-feira, chutou quatro vezes a bola na trave e acabou perdendo para o Figueirense. Num lance pouco comum, os atleticanos igualaram o marcador. Tucho cobrou falta, a bola bateu na trave, na cabeça de Rubinho e entrou. Em seguida, Marquinhos foi expulso e a situação parecia se complicar. O Corinthians, no entanto, não desanimou, marcou o 3º gol, com Robert, em belo chute de fora da área - seu primeiro com a camisa alvinegra - e segurou com determinação, e graças às boas defesas de Rubinho, a vantagem até o fim.