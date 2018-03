Corinthians vence Atlético-PR de virada O Corinthians ganhou de virada do Atlético-PR por 2 a 1, neste domingo, na Kyocera Arena, em Curitiba. O bom resultado fora de casa aliviou um pouco a crise corintiana - passou a ter 4 pontos no Brasileiro - e aumentou as chances do técnico interino Márcio Bittencourt ser efetivado no cargo. Já o time paranaense somou sua quarta derrota em quatro jogos e está na lanterna do campeonato. No primeiro tempo, o Atlético-PR prevaleceu na força da sua marcação. O volante Alan Bahia colou em Carlos Alberto, justamente quem deveria ser o organizador das jogadas do Corinthians. Com Gil novamente em jornada pouco inspirada, a bola simplesmente não chegava ao argentino Tevez. Assim, o Atlético saiu na frente, com um gol de falta aos 7 minutos. Fabrício cobrou bem, dois jogadores do time paranaense na barreira atrapalharam a visão do goleiro Tiago e a bola entrou. Para complicar, o Corinthians perdeu Gustavo Nery, que sofreu um corte profundo na perna direita e foi substituído por Rosinei, aos 19 minutos de jogo. No intervalo, o técnico interino Márcio Bittencourt pediu mais tranqüilidade ao time e fez sua segunda alteração: o atacante Bobô entrou no lugar do volante Wendel. Com isso, o Corinthians melhorou bastante. Tanto que, os dez primeiros minutos do segundo tempo foram arrasadores. Logo aos quatro, Bobô desviou de cabeça um cruzamento de Coelho, empatando a partida. O time paranaense sentiu o golpe. Cinco minutos depois, Marcelo Mattos aproveitou um cruzamento de Carlos Alberto e fez o segundo do Corinthians, novamente de cabeça. Depois disso, o Atlético tentou empatar, mas o time de 2005 não mostra a mesma força de anos passados. Até que chegou a pressionar o Corinthians, que soube segurar a boa vitória fora de casa.