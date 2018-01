Corinthians vence Bota em Ribeirão Liedson ? o substituto de Deivid, que foi para o Cruzeiro ? marcou um dos gols da vitória corintiana neste sábado, em Ribeirão Preto, por 2 a 0 sobre o Botafogo. Com o resultado, o time dirigido por Geninho chegou aos sete pontos ganhos e lidera o Grupo 3 do Campeonato Paulista. O outro gol foi marcado por Gil, que aproveitou um cruzamento de Leandro e uma falha do goleiro botafoguense. O jogo serviu de ensaio para a estréia da equipe na Copa Libertadores da América, quarta-feira, contra o Cruz Azul, no Pacaembu ? o árbitro será o argentino Horacio Elizondo. Sem Kléber ? vetado no vestiário ? Gil não tinha com quem fazer jogadas pelo setor esquerdo. O garoto Roger, substituto de Kléber, estava tímido demais. Do outro lado do ataque corintiano, mais problemas. Era o primeiro jogo do time sem Deivid, que foi para o Cruzeiro. Liedson, atacante que joga mais fixo na área e de baixa estatura, tinha de receber lançamentos em profundidade, nunca em cruzamentos altos. Eram grandes as dificuldades que o Corinthians tinha para entrar na área do Botafogo. As limitações do adversário animaram o time de Ribeirão Preto, que criou chances, principalmente nos pés de Gilmar Parrudo, o mesmo que foi rejeitado no Parque São Jorge. Mesmo com pouca mobilidade, Parrudo chutou forte de pé esquerdo aos 11 minutos e acertou o travessão. No rebote, Valentim perdeu gol feito ao cabecear para fora. O primeiro chute do Corinthians surgiu aos 13 minutos, com Renato. O domínio era do Botafogo, que assustou Doni outra vez aos 17, com um chute de Valentim. Incrível: Gilmar Parrudo, ridicularizado nas vezes em que atuou pelo Corinthians, provocava preocupação no técnico Geninho. Do banco, o treinador gritava para os zagueiros Ânderson e Fábio Luciano: ?Olho no Gilmar, não deixem ele dominar.? Aos 28, Parrudo chutou de fora da área e exigiu uma boa defesa de Doni. Lento e sem criatividade, o Corinthians foi ao ataque e Vampeta sofreu falta. Renato cobrou rasteiro para Liedson que, sem nenhuma marcação, teve tempo e espaço para girar o corpo e chutar cruzado de pé direito para fazer o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians: 1 a 0. O técnico Joãozinho Rosa mudou o Botafogo no vestiário. Trocou Nem por Pedrão e deu sinais de que iria atacar o rival. Ficou só na intenção. O Corinthians voltou marcando melhor e movimentando-se muito mais no setor ofensivo. Leandro atuava mais aberto pelo lado direito do ataque. E foi por aquele setor que ele cruzou para Gil marcar 2 a 0 aos 14 minutos. Méritos para Leandro pelo cruzamento, mas o gol só saiu por causa de uma falha grotesca do goleiro Róbson, que soltou a bola nos pés do atacante corintiano. MARCAÇÃO - Antes de sofrer o segundo gol, Joãozinho Rosa, técnico do Botafogo, tinha feito duas alterações no mínimo estranhas. Ele trocou a dupla de ataque, formada por Gilmar Parrudo e Márcio Luiz, por Saulo e Renê. Mesmo com seu futebol tosco, Parrudo dava trabalho à dupla de zaga corintina. O pior é que os dois que entraram não mostraram nada que justificasse a alteração. Geninho resolveu agir para dotar o meio-de-campo corintiano de maior poder de marcação. Substituiu Vampeta ? ainda fora de ritmo ? por Fabrício. O objetivo era claro: bloquear Zé Antônio e Pedrão e liberar Leandro para o ataque. O ímpeto ofensivo que o Botafogo mostrara no primeiro tempo tinha desaparecido. O time agora vivia de jogadas sem nenhuma objetividade de sua dupla de atacantes. O treinador corintiano resolveu dar mais fôlego à equipe e trocou Liedson por Lucas. Fumagalli também entrou, no lugar de Leandro. Após as alterações, o time corintiano passou a tocar a bola, aos gritos de ?olé? de sua torcida. Ficha Técnica: Botafogo 0 x 2 Corinthians. Gols: Liedson, aos 38 do primeiro tempo e Gil, aos 14 do segundo. Botafogo: Róbson; Valentim, Xandão e Márcio Pereira, Leandro, Lico, Zé Antônio, Axel e Nem (Pedrão); Márcio Luiz (Rene) e Gilmar Parrudo (Saulo). Técnico: Joãozinho Rosa. Corinthians: Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Roger; Fabinho, Vampeta (Fabrício), Renato e Leandro (Fumagali), Liedson (Lucas) e Gil. Técnico: Geninho. Juiz: Wilson Luiz Seneme Cartões amarelos: Fabinho e Fabrício Renda e Público: Não foram divulgados Local: Ribeirão Preto, SP.