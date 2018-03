Corinthians vence Botafogo por 3 a 0 O Corinthians ficou muito perto da conquista do seu 24º título estadual. Neste domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a equipe corintiana derrotou o Botafogo por 3 a 0, com dois gols de Marcelinho e outro de João Carlos. Agora, o Corinthians pode até perder por três gols de diferença, no próximo domingo, no Morumbi, que mesmo assim será o campeão paulista de 2001.