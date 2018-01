Corinthians vence com os "galácticos" O Corinthians fez o necessário na estréia das estrelas Carlos Alberto e Tevez. Ganhou por 1 a 0 do América, de São José do Rio Preto, com gol do lateral-direito Coelho aos 24 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, obtido após uma boa jogada entre seus dois ?galácticos?. Esta, por sinal, foi a única grande jogada da partida. Ainda entrando em forma e desentrosados, os dois times tiveram dificuldades para conseguir criar chances de gol. No primeiro tempo, com Carlos Alberto, o Corinthians foi melhor. No segundo, o América teve mais domínio de bola, mas quase não finalizou ao gol de Fábio Costa. A vitória faz com que o Corinthians chegue aos seis pontos em três jogos disputados, ainda ocupando posições intermediárias na classificação. O público no Estádio do Morumbi foi recorde neste Campeonato Paulista: 48.003 pagantes (120 não pagantes), garantindo uma renda de R$ 685.579,00.