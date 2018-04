Corinthians vence com tranquilidade e avança em 1º lugar no grupo

SÃO PAULO - O Corinthians agradou aos 32 mil torcedores que lotaram ao Pacaembu na noite desta quarta-feira e, comandado por Emerson e Romarinho, fechou a fase de grupos da Copa Libertadores com uma vitória por 3 a 0 sobre o San José, da Bolívia. Romarinho, Guerrero e Edenilson fizeram os gols do quarto triunfo do time na competição.

Em busca do bicampeonato, o Corinthians tem, por enquanto, a segunda melhor campanha (atrás de Atlético-MG). A equipe paulista, que tem 13 pontos (saldo oito), ainda pode ser ultrapassada por outras quatro equipes: Nacional-URU, Libertad-PAR, Independiente Santa Fé-COL (ou Real Garcilaso-PER) e Olímpia-PAR. O outro time a avançar pelo Grupo 5 foi o Tijuana, com 13 pontos (saldo quatro), depois de vencer o Millonarios por 1 a 0.

O JOGO

O técnico Tite decidiu colocar o Corinthians em campo com Emerson no time e Alexandre Pato entre os reservas. Cássio e Renato Augusto, machucados, também desfalcavam a equipe. Mas as duas ausências não eram sentidas, tamanha a fragilidade do San José. Logo com 3 minutos quase saiu o primeiro gol, com Danilo, que mandou por cima do travessão.

Já nos primeiros instantes ficava claro que o Corinthians só não venceria se não quisesse. Ou se o árbitro não deixasse. Aos 9, Luis Torrico fez de tudo para derrubar Emerson na área. Pênalti claro que só Mauro Vigliano não viu.

Mas o Corinthians não se deixou abalar com o lance. Aos 24, Paulinho tentou de cabeça e Carlos Lampe pegou. Dois minutos depois, Romarinho, que vinha sendo o homem da bola parada, foi para a área. Emerson cruzou e colou na cabeça do baixinho, que foi preciso e abriu o placar.

Melhor em campo, Romarinho ainda criou chance para Guerrero ampliar, mas o peruano mandou por cima, livre. Já no fim do primeiro tempo, Tordoya derrubou Alessandro, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Na segunda etapa, o Corinthians demorou a engrenar. Até sair os 14 minutos, foram poucas jogadas na área do San José, nenhuma de perigo. O primeiro lance foi numa cabeçada de Gil, que acertou o travessão. Logo em seguida, Emerson fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para Guerrero. O centroavante matou no peito e chutou forte, estufando as redes.

O Corinthians ainda buscou o terceiro gol, que faria a equipe passar o Vélez na lista de melhores campanhas. Ele poderia ter vindo em mais uma ótima jogada de Emerson. O Corinthians reclamou de dois pênaltis: em Pato e numa defesa com a mão do zagueiro boliviano, em cima da linha. O árbitro mandou seguir.

Alexandre Pato, que entrou no lugar de Danilo, ainda perdeu chance clara, acertando a trave cara a cara com o goleiro. O terceiro gol veio no último lance do jogo: Pato tocou para Edenilson, que fez o que o atacante não conseguiu e bateu na saída de Lampe.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 3 X 0 SAN JOSÉ-BOL

CORINTHIANS - Julio Cesar; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho (Edenilson), Romarinho e Danilo (Alexandre Pato); Emerson e Guerrero (Jorge Henrique). Técnico - Tite.

SAN JOSÉ - Carlos Lampe, Burton, Luis Torrico, Tordoya e García; Didi Torrico, Sejas, Ovando e Reyes (Saucedo); Gómez (Carrizo) e Cabrera. Técnico - Ferrufino.

GOL - Romarinho, aos 25 minutos do primeiro tempo. Guerrero, aos 14, e Edenilson, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Mauro Vigliano (Argentina).

CARTÕES AMARELOS - García e Luis Torrico

CARTÃO VERMELHO - Tordoya.

RENDA - R$ 2.245.637,50.

PÚBLICO - 32.403 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.