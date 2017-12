Corinthians vence Cruzeiro no Mineirão: 1 a 0 O Corinthians derrotou o Cruzeiro, hoje, no Mineirão. Foi a 17.ª vitória no Campeonato Brasileiro, a 12.ª vez pelo placar de 1 a 0. O gol, marcado por Rosinei, aos 43 minutos do segundo tempo, serviu também para tornar a partida menos enfadonha. O time paulista alcançou 65 pontos e, em oitavo lugar, praticamente garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana, apesar do saldo negativo de cinco gols. O atual campeão brasileiro segue com 53, na 14.ª colocação do Nacional. O primeiro tempo foi sofrível. As equipes até que não erravam muitos passes, mas o ritmo de treino e o descompromisso dos jogadores deixavam sonolentos os poucos torcedores que estavam no Mineirão. Aliás, a impressão que dava é que havia mais faixas das torcidas organizadas que torcedores no estádio. O Cruzeiro ficou mais tempo com a bola. Na melhor oportunidade, aos 22 minutos, Sandro, de virada, obrigou o goleiro Fábio Costa a fazer difícil defesa. O Corinthians acordou dos 26 aos 31 minutos, quando perdeu cinco boas chances. Lançado por Jô, Gil demorou para finalizar e deixou Doni fazer a defesa. Fábio Baiano tentou duas vezes e quase marcou. Renato dividiu com o goleiro cruzeirense e Edson chutou em cima do camisa 1 do time mineiro. Depois desta seqüência, o time paulista voltou a dormir. Assim como o atual campeão brasileiro. A etapa final foi ainda pior. Um exemplo do mau futebol foi o atacante Gil, que conseguiu errar todos os cruzamentos. O Cruzeiro teve a melhor chance de marcar no segundo tempo, aos 14 minutos, com o zagueiro Edu Dracena, que, de dentro da área, chutou em cima de Fábio Costa. O Corinthians só preocupou Doni, aos 23 minutos, quando Rosinei fez boa jogada pela esquerda, tocou para Gil, que sem conseguir chutar de pé direito, rolou para Fábio Baiano chutar forte para fora. Quanto tudo parecia levar a partida para um desinteressante empate sem gols, Rosinei surgiu livre no meio da área mineira e, de cabeça, fez o gol da injusta vitória corintiana. Afinal, ninguém merecia vencer.