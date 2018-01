Corinthians vence de virada em Salvador Hora da arrancada, início da nova fase no Parque São Jorge. Este foi o discurso durante a semana no Corinthians. Com a chegada do técnico Júnior e do diretor-técnico Rivellino ao clube, os jogadores ficaram animados, fizeram promessas de bom futebol, reação e, garra para conquistar uma vaga na Taça Libertadores da América de 2004. Cumpriram. Claro que sem empolgar. Atuando no Barradão, em Salvador, superaram o Vitória, de virada, por 2 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos nos últimos jogos, contudo, mais uma vez foram vistos diante dos baianos. Os laterais pouco apoiaram o ataque. Moreno, aos 4 minutos, marcou seu primeiro gol como profissional do Corinthians. Mas, contra. Os volantes limitaram-se a destruir, enquanto André Luiz e Robert, responsáveis pela armação das jogadas foram peças nulas. O ataque só não passou despercebido porque Gil, no final da partida, conseguiu fazer o gol da vitória. Do lado do limitado Vitória, Zé Roberto destoou dos demais companheiros. Com grande movimentação, infernizou a defesa corintiana. Fez o cruzamento que ocasionou o gol de sua equipe ? os jogadores corintianos reclamaram falta de Enilton em Marquinhos ? e quase fez o segundo gol aos 20, ao acertar chute forte, da entrada da área. A bola passou raspando. O meia estava elétrico. Aos 39, passou fácil por Marquinhos e exigiu grande defesa de Rubinho. Na cobrança do escanteio o goleiro, que havia salvado o time, quase entregou. Errou o tempo da bola, passando direto. Dudu Cearense, sozinho, cabeceou a bola na trave. Aos 42, no único ataque do Corinthians no primeiro tempo, o empate. Cruzamento na área, Marquinhos tocou para César, de cabeça, empatar. O segundo tempo deu sono, tamanha a falta de qualidade das equipes. Os baianos não conseguiam criar jogadas e o Corinthians parecia satisfeito com o empate, tocando bolas sem velocidade, cadenciando o jogo. Encaixou, porém, um bom contra-ataque, com Moreno encontrando Gil que, com tranqüilidade, anotou o gol da vitória e do alívio. Com o resultado, o Corinthians acabou com a série de três derrotas. Na quinta-feira, no Pacaembu, já com Júnior comandando o time do banco de reservas, o time recebe o algoz São Caetano. Uma nova vitória dará motivação para o clássico contra o São Paulo, domingo.