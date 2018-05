Corinthians vence disputa e fecha com o meia Danilo

O anúncio oficial pode acontecer neste sábado. Para contratar o ex-camisa dez do São Paulo, o clube do Parque São Jorge vai pagar apenas o salário e as luvas para o atleta, já que seu contrato com o Kashima Antlers, do Japão, vai acabar no fim deste ano. O salário do atleta será de R$ 175 mil mensais, além de R$ 3 milhões de luvas. A forma do pagamento ainda será negociada.

Com 30 anos de idade, o meia era cobiçado também pelo São Paulo e pelo Grêmio. O time do Morumbi começou a briga na frente, por causa dos laços afetivos do jogador com o clube. Foi no São Paulo que Danilo ganhou projeção nacional, sendo um dos destaques do time campeão do Campeonato Paulista, da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes de 2005, além do Brasileiro do ano seguinte.

O salário oferecido pelo time do Morumbi, no entanto, não agradou ao jogador. Seria algo em torno de R$ 130 mensais. O Grêmio também estava na briga, mas além de não oferecer um salário que interessasse ao jogador (valor próximo do que o São Paulo ofereceu), o time gaúcho tinha contra si o fato de não disputar a Libertadores.

Assim que for confirmado pela diretoria, Danilo será o quarto reforço oficialmente anunciado. Tcheco, Ralf e Roberto Carlos foram os outros. Iarley, outro que já está certo para 2010, ainda não foi anunciado porque só assinará o contrato em janeiro.

Danilo chegará para dividir com Tcheco a organização das jogadas de ataque. Apelidado de "Zidanilo" pela torcida do São Paulo (referência ao craque francês), o jogador é visto como bom tecnicamente, mas um tanto lento. Além dos títulos conquistados pelo São Paulo, o meia também fez história no futebol japonês. Ganhou o campeonato nacional em 2007, 2008 e 2009 e a Copa do Imperador em 2007.