Corinthians vence e está classificado Numa partida surpreendentemente difícil, o Corinthians venceu o União São João, de Araras, por 3 a 2, na tarde deste domingo, no Pacaembu; chegou à 10ª vitória consecutiva - sete delas no Estadual - e garantiu a sua vaga para as semifinais do Campeonato Paulista. A classificação foi comemorada como a conquista de um título pelos corintianos. A obtenção da vaga coroou a mais espetacular arrancada do time nos últimos anos. Há sete rodadas, o Corinthians era o penúltimo colocado na classificação geral e ameaçado de rebaixamento. Hoje, é um dos três que garantiram vaga por antecipação. Os outros dois são a Ponte Preta e o Santos. A classificação, no entanto, foi sofrida. O Corinthians começou perdendo. O zagueiro-artilheiro Andrei fez 1 a 0 para o União de falta, numa falha do goleiro Maurício. O Corinthians só conseguiu marcar no segundo tempo, com Ewerthon, Ricardinho e Gil. Andrei diminuiu no finalzinho, ao fazer o segundo do União, de pênalti. A equipe do interior não conseguiu a virada, mas Andrei voltou a ser o artilheiro do Paulistão, ao lado de Washington, da Ponte Preta. Os dois têm 12 gols cada.