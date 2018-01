Corinthians vence e lidera Série B-3 O Corinthians B continua na liderança do Campeonato Paulista da Série B-3, equivalente à sexta divisão. Neste domingo cedo, em Capão Bonito, distante 360 quilômetros da capital, o time de experiências do Parque São Jorge venceu o Elosport, por 2 a 0. Agora tem nove pontos dentro do Grupo 4, mantendo-se como grande favorito ao título. Passam à segunda fase apenas os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo colocado. Pelo mesmo grupo, o Guaçuano venceu o Osan, por 3 a 2, em Mogi Guaçu. Mas um dos grandes destaques da terceira rodada da segunda fase foi a vitória da Ponte Preta-Sumaré sobre o Pirassununguense, por 4 a 3, em Sumaré. Estava em disputa a rivalidade entre os clubes campineiros, uma vez que o time de Sumaré comandado pela Ponte e o Pirassununguense pelo Guarani. A vitória deixou a Ponte na liderança do Grupo 5, com seis pontos, seguido pelo próprio rival, com cinco pontos, ao lado do Paulista de Caieiras que somou dois pontos importantes em Tietê ao empatar com o Comercia l, por 2 a 2, mas vencer a disputa dos pênaltis, por 4 a 3. Pelo Grupo 3, o líder Joseense sofreu para empatar com o Jacareí, por 1 a 1, mas levou o ponto extra na cobrança de penalidades máximas (3 a 2). O Joseense, agora, divide a liderança com o Montenegro, ambos com seis pontos. O Montenegro aproveitou bem a chance de atuar em casa para vencer o Prudentino, por 3 a 0. Resultados da rodada:Comercial de Tietê (3) 2 x 2 (4)Paulista de Caieiras; Elosport 0 x 2 Corinthians-B; Guaçuano 3 x 2 Osan; Jacareí (2)1 x 1 (3) Joseense; Montenegro 3 x 0 Prudentino e Ponte Preta-Sumaré 4 x 3 Pirassununguense. Classificação da Série B-3: Grupo 3 - 1) Joseense e Montenegro 6; 3)Prudentino 3 e Jacareí 1. Grupo 4 - 1) Corinthians B 9; 2) Guaçuano 6; 3)Osan 2 e 4)Elosport 1. Grupo 5 - 1) Ponte Preta-Sumaré 6; 2)Pirassununguense e Paulista 5; 4) Comercial 1.