Corinthians vence e mantém liderança Parece frase feita, mas é verdade: Carlitos Tevez só não fez chover na vitória do Corinthians por 5 a 3 sobre a Ponte Preta, neste domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas. O argentino marcou dois gols, deu o passe para outros três e foi o maior responsável pelo resultado, que mantém o time do Parque São Jorge na liderança do Brasileiro, com 38 pontos. No Dia dos Pais, ainda ofereceu a excelente atuação para a filha Florência, que carregou nos braços, antes do jogo. "Sempre procuro fazer o melhor para o Corinthians, todos os gols são para ela", disse. Em queda-livre - chegou à quinta rodada sem vencer -, a Ponte dominava o jogo, mas a pouca inteligência de Rissut fez a diferença a favor do rival. Infantilmente, o lateral fez pênalti em Jô. Tevez não perdoou e abriu o placar. Mas Wendell retribuiu a gentileza: também cometeu falta desnecessária em Danilo. O meia levantou na área, Kahê ganhou da defesa, chutou o canto e empatou. Até o intervalo, o time de Campinas foi melhor - apesar de Gustavo Nery ter sofrido pênalti de Bruno, não marcado. Aos 43, Galeano deu chutão para frente, Betão furou e deu a bola de presente para Danilo, que perdeu gol incrível. Na etapa final, a Ponte Preta não teve tempo de pressionar. Em menos de cinco minutos, o time do Parque São Jorge praticamente decidiu o jogo. Aos 2, Tevez se livrou de Ângelo e André Silva, serviu a Roger, que bateu cruzado e marcou o segundo. Em seguida, Tevez lançou Roger que, com classe, deslocou Lauro e fez o terceiro. O time da casa diminuiu, graças à categoria de Danilo, que recebeu de Bruno, dentro da área, e encobriu Fábio Costa. Mas não houve tempo para festejar. O Corinthians deu a saída e Tevez foi mais rápido que a zaga: recebeu, girou e mandou para as redes. No contra-ataque, o argentino deixou Sebá livre, para marcar o quinto. Aos 35, Izaías, bateu falta, Fábio Costa colaborou e a Ponte fez o terceiro. Mas a reação, para alegria do papai Tevez, parou por aí.