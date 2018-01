Corinthians vence e se classifica O Corinthians derrotou o Universidad Católica, do Chile, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Pacaembu, e conseguiu, pela primeira vez, chegar às semifinais da Copa Mercosul. Era o resultado que o time do técnico Vanderlei Luxemburgo precisava, depois da derrota por 2 a 1, na primeira partida, há uma semana, em Santiago. A equipe brasileira enfrentará agora o vencedor de Cerro Porteño e San Lorenzo, que se enfrentam nesta quinta-feira, em Assunção. Deivid e Kléber fizeram os gols do Corinthians no segundo tempo. A contusão de Luizão aos 20 minutos de jogo desestabilizou o campeão paulista no primeiro tempo. O time só acordou mesmo no segundo. Aos 20 minutos, Luizão tentou dominar um lançamento na área, diante do goleiro adversário Walker. Não alcançou a bola e sentiu uma fisgada na coxa esquerda. O atacante tentou voltar para o jogo, mas a dor era forte e acabou sendo substituído por Leandro. Ao passar pelo banco de reservas, Luizão chorou nos ombros de Luxemburgo, lamentando a falta de sorte no dia da convocação para a seleção. No segundo tempo, o Corinthians sufocou o adversário. Aos 14 minutos, Deivid fez 1 a 0 ao completar, de cabeça, um cruzamento de Fabinho. O gol empolgou o Corinthians e incendiou a torcida. Assim, aos 27 minutos, Kléber fez 2 a 0, após boa jogada de Gil. Foi o gol da classificação.