Corinthians vence em Goiânia: 1 a 0 O Corinthians venceu o Goiânia por 1 a 0, hoje à noite, em Goiânia, pela Copa do Brasil, mas não evitou o jogo de volta em São Paulo. A equipe paulista precisa do empate para obter a classificação para as oitavas-de-final da competição nacional. Foi a sexta vitória consecutiva da equipe paulista sob o comando do técnico Wanderley Luxemburgo. O jogo começou em ritmo lento. O time da casa, pressentindo que teria dificuldade para marcar os atacantes do Corinthians, atuou fechado na intermediária para não dar espaço ao adversário. O time paulista criou dois lances seguidos de ataque, aos 3 e aos 4 minutos de jogo, dando realmente a impressão que iria encurralar o adversário. Mas depois o Corinthians não forçou tanto as jogadas ofensivas, esperando o momento certo para tentar a vencer a defesa adversária. Aos 14 minutos, Maurício foi encoberto em um cruzamento, quase sofrendo o gol. Em seguida, aos 15 minutos, Marcelinho quase marcou. O goleiro Samir se atrapalhou no lance, e por pouco não jogou a bola contra seu próprio gol. Mas aos 41 minutos, o lateral-esquerdo André Luís, em jogada individual, abriu a defesa do Goiânia. Ele fez corta-luz com Marcelinho, driblou dois adversário, entrou em diagonal e tocou para o gol fazendo 1 a 0. No segundo tempo, o Corinthians teve condições para fazer pelo menos 2 a 0 e garantir a classificação. Mas a equipe de Luxemburgo, como se estivesse se poupando, por causa da partida contra a Portuguesa, domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, manteve um ritmo moderado. As melhores chances para o Corinthians aumentar a diferença foram em cobranças de falta na entrada da área e em um lance desperdiçado por Éwerthon, nos acréscimos, na pequena área. O Goiânia teve uma boa jogada aos 26 minutos, que Maurício defendeu. O time da casa saiu de campo satisfeito com a derrota por 1 a 0.