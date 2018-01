Corinthians vence Fênix por 2 a 1 Foi uma pelada. O Corinthians foi covarde (entrou com três volantes) e fez o mínimo necessário para vencer o frágil Fênix por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Montevidéu. Com o resultado, os brasileiros chegaram a seis pontos e mantiveram os 100% de aproveitamento e a liderança do grupo 8 da Copa Libertadores da América. A próxima partida será contra os bolivianos do The Strongest, dia 11, no Pacaembu. Pelo que foi visto, o grande desafio dos corintianos não vai ser bater os adversários, e sim conquistar a confiança da torcida. No domingo, o grupo volta a pensar no Campeonato Paulista frente o União São João. Que Geninho precisa de mais tempo para dar ritmo ao time, não há dúvida. Mas a cada jogo do Corinthians, seja pela Libertadores ou pelo Estadual, a equipe deixa o torcedor desconfiado. Desde que chegou ao clube no início de janeiro, o técnico sabia que teria trabalho, sobretudo com a defesa. Mas o tempo passa e os problemas persistem. Até o medíocre ataque uruguaio só não marcou mais gols por pura incompetência dos finalizadores. Tudo indica que haverá mudança. A tendência é testar César no lugar de Ânderson ou até mesmo 3-5-2. Tempo será dedicado também ao meio-campo. O número de passes errados ainda impressiona para um time com as pretensões corintianas. Diante de adversário fracos, como nessa primeira fase, não chega a comprometer. Porém, quando começarem os mata-matas contra equipes tradicionais, pode se transformar em teste para cardíacos. A armação, por hábito, ainda continua centralizada em Vampeta. A participação de Jorge Wagner foi importante pelo gol marcado, o segundo, e não pelo toque de bola. Como conseqüência das falhas na armação das jogadas, os atacantes Liedson e Leandro ficaram isolados. Pior, não buscaram o jogo. Tanto que o zagueiro Fábio Luciano teve de se aventurar na frente para abrir o placar ao aproveitar furada da zaga uruguaia. E o que dizer de três volantes contra uma equipe muito inferior tecnicamente? Geninho foi medroso apenas pelo fato de jogar fora de casa e escalou o meio-campo com Fabinho, Vampeta e Fabrício. Outros resultados: pelo Grupo 1, o Universidad Catolica (Chile) venceu o Sporting Cristal (Peru) por 1 a 0. Já pelo Grupo 2, o Deportivo Cali (Colômbia) passou pelo River Plate (Argentina) por 2 a 0. Ficha Técnica Fênix ? Caro; Juan Cabrera, Mario Carballo, Cono Aguiar e Souza; Curbelo (Pellejero), Broli, Andrée ´Varilla´ González (Cortez) e Cámpora; Hornos e Castellanos. Técnico ? Juan Carrasco. Corinthians ? Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kléber; Fabinho, Fabrício, Vampeta e Jorge Wagner; Liédson (Fumagalli, depois César) e Leandro. Técnico ? Geninho. Gols ? Fábio Luciano aos 16, Cámpora aos 23 e Jorge Wagner aos 36 minutos do primeiro tempo. Árbitro ? Carlos Torres (PAR). Cartão amarelo ? Juan Cabrera, Curbelo, Castellanos, Vampeta. Cartão vermelho ? Fumagalli. Local ? Estádio Luiz Franzini, em Montevidéu.