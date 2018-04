Corinthians vence Flu e faz final da Copinha com o Santos

LIMEIRA- Exatos 30 anos depois, Corinthians e Santos voltarão a decidir uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a convincente vitória do time da Baixada sobre o Atlético-MG, por 3 a 0, o Corinthians garantiu sua vaga na decisão nesta 45.ª edição. Para tanto, superou o Fluminense, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, 21, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.

Agora, os dois clubes paulistas se enfrentarão na grande final, no próximo sábado, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. O confronto acontecerá no Pacaembu, às 10h, e reeditará a decisão de 1984, quando o Santos venceu por 2 a 1. O segundo título do Peixe foi conquistado no ano passado. Em campo, estarão dois dos clubes mais tradicionais na Copa São Paulo. O Corinthians é o maior campeão, com oito títulos em 15 decisões. Por outro lado, o Santos, atual campeão, está em busca de seu terceiro troféu na quinta decisão que disputa no torneio.

Os três gols da partida aconteceram no segundo tempo. Aos 12 minutos, o meia Zé Paulo soltou uma bomba em cobrança de falta da intermediária e o goleiro Matheus não conseguiu segurar. No rebote, o lateral Guilherme Arana só completou. O segundo gol saiu após cobrança de escanteio do atacante Malcon, desviado de cabeça pelo zagueiro Pedro, aos 19 minutos. Quando já parecia estar batido em campo, o Fluminense conseguiu esquentar o jogo ao diminuir aos 33 minutos. O atacante Euller recebeu nas costas da defesa e bateu firme, no ângulo direito do goleiro Henrique. Nos minutos finais, o Corinthians se fechou e segurou a vitória apertada, porém, justa.