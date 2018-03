Corinthians vence Fortaleza e abre vantagem na Série B

O Corinthians garantiu neste sábado, ao vencer o Fortaleza por 2 a 0 no Estádio do Pacaembu, a vantagem que tanto sonhava na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro: chegou aos 12 pontos em quatro jogos, com 100% de aproveitamento, e abre três do vice-líder, o Juventude. Os gols foram de Alessandro e Herrera, que começaram na reserva. Veja também: Classificação Próximos jogos / Últimos resultados Mano Menezes critica 'vacilo' do time no segundo tempo Ingressos mais caros para a final da Copa do Brasil América-RN e Barueri vencem no complemento da rodada Ouça os gols da partida, pela Eldorado/ESPN Poupando cinco titulares (Chicão, Eduardo Ramos, Diogo Rincón, Herrera e Dentinho) para a final da Copa do Brasil contra o Sport Recife na próxima quarta-feira, no Morumbi, o técnico Mano Menezes colocou em campo jogadores como Lima (que havia feito somente três jogos e é o primeiro em qualquer lista de disponíveis que é feita)e Acosta, a principal aposta. E se os cerca de 24 mil torcedores tinham algum temor com o time, só se preocuparam mesmo com é o frio. CORINTHIANS 2 Felipe; Carlos Alberto , Fábio Ferreira, William e André Santos; Fabinho, Elias, Lulinha (Alessandro) e Douglas; Lima (Herrera) e Acosta (Marcel). Técnico: Mano Menezes FORTALEZA 0 Tiago Cardoso; Vítor, Erandir, Preto e Simão ; Leandro , Dude (Júnior Cearense ), Paulo Isidoro e Márcio Azevedo ; Osvaldo (Lúcio) e Rômulo (Leo Jaime). Técnico: Heirberto da Cunha Gols: Alessandro aos 22 minutos do primeiro tempo; Herrera aos 34 minutos do segundo tempo. Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho (DF) Renda: R$ 412.111,00 Público: 22.194 pagantes Estádio: Pacaembu, em São Paulo (SP) O domínio foi absoluto. Não fulminante, mas constante. O Corinthians teve mais chances de gol e pouco viu o time cearense chegar na sua área - a melhor chance que o time visitante teve foi no segundo tempo, quando Júnior Cearense recebeu entrada na área uma bola para chutar após bela tabela. Apesar do chute forte, mandou para cima e longe do gol. GOLS Antes disso, o Corinthians já vencia por 1 a 0. Aos 22 minutos do primeiro tempo Alessandro pegou a bola na entrada da área e chutou forte a bola que desviou em um zagueiro e enganou o goleiro Tiago Cardoso. O sofrimento pelo placar mínimo acabou quando Herrera, que entrou no segundo tempo, invadiu a área e chutou cruzado, de pé esquerdo, para fazer 2 a 0, seu 11.° gol na temporada, o quarto no campeonato. Elias fez sua estréia, discreto. Parecia perdido em um time realmente com pouco entrosamento. E Alessandro mostrou que sua função, hoje, é como meia. Ele substituiu Lulinha, que saiu machucado depois de cair na escadaria que leva a um dos vestiários. Saiu com dor nas costas e na mão, mas a princípio não é problema para quarta-feira. O próximo jogo do time corintiano na Série B será no próximo sábado, em Barueri, contra o time da casa. Já o Fortaleza tentará se reabilitar na sexta-feira, às 20h30, em casa, contra o Avaí. (com Marcel Rizzo, do Jornal da Tarde)