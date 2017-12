Corinthians vence Guarani por 1 a 0 O jogo foi chato, mas importante para o Corinthians. Ao vencer o Guarani por 1 a 0, em Campinas, neste domingo, os corintianos obtiveram algumas conquistas. Em primeiro lugar voltaram a subir na classificação do Campeonato Brasileiro (da 14ª para a 13ª posição), agora com 58 pontos. Além disso, venceram fora de casa, situação que só aconteceu quatro vezes durante os quase nove meses de competição até aqui. Porém, para o técnico Juninho Fonseca foram dois os aspectos mais interessantes da partida. A começar pelo fato de quase seis meses depois sua equipe ter conseguido duas vitórias seguidas. Na rodada anterior, vencera o Goiás por 2 a 0. Depois ter chegado ao final do jogo sem sofrer gols. "Para termos alguma pretensão em qualquer competição é sempre importante mantermos média de gols sofridos abaixo de 1", costuma comentar o treinador. O jogo foi especial também para Fabrício. Em apenas 25 minutos, o volante conseguiu fazer de tudo um pouco. Levou cartão amarelo, marcou o gol - esse aos 19 minutos, em belo e forte chute da intermediária - e foi expulso aos 25 após puxar camisa do adversário em jogada próxima da área. No campo, o time ainda se mostrou desorganizado. A presença de Vampeta, que jogou 70 minutos e exibiu o corte de cabelo "samurai" (de gosto bastante duvidoso!), ainda não provoca o equilíbrio desejado no setor. Gil, mesmo com nova função tática na qual precisa recuar mais para buscar jogo e ajudar na marcação, ainda está sumido no campo. Na três últimas rodadas o Corinthians enfrenta Bahia e Paraná, em casa, e Grêmio, fora. Já o Guarani, 13º com 58 pontos, pega Atlético-PR e Figueirense, fora, e Paysandu, em Campinas.