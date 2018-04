Corinthians vence Huracán na despedida de Marcelinho

A partida aconteceu por conta do acordo firmado entre Corinthians e Huracán, quando o meia Defederico foi contratado pelo time paulista. O argentino participou apenas do primeiro tempo da partida. E dos jogadores contratados pelo clube, apenas o volante Ralf, que entrou no segundo tempo participou do jogo. Os outros reforços foram apresentados aos torcedores antes da partida.

O amistoso foi disputado em ritmo lento e com poucas faltas. Mais ofensivo, o Corinthians abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Morais cruzou rasteiro para Souza. O centroavante finalizou forte, acertando o canto direito da meta do Huracán.

O segundo gol corintiano saiu pouco depois. Aos 38 minutos, foi a vez de Souza retribuir a assistência. O atacante tabelou com Morais, que tocou por cima do goleiro Calvino: 2 a 0. No intervalo, Marcelinho deu uma volta olímpica no estádio, foi saudado pelos torcedores e homenageado pela diretoria corintiana.

Com várias mudanças nas duas equipes, o segundo tempo também foi disputado em ritmo lento. O Corinthians continuou dominando o confronto e chegou ao seu terceiro gol aos 28 minutos. Na grande área, Dentinho driblou um defensor do Huracán e finalizou no canto esquerdo do gol, definido o triunfo corintiano.

O Corinthians volta as suas atenções para o Campeonato Paulista. Atual campeão, o time estreia no próximo domingo, em Ribeirão Preto, contra o Monte Azul, a partir das 17 horas.