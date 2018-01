Corinthians vence Marília por 2 a 0 O Corinthians começou 2003 com um bom resultado, na estréia do técnico Geninho em jogos oficiais. Mesmo desfalcado do volante Vampeta, o time venceu o Marília por 2 a 0, com gols de Deivid e Renato, e mostrou que, com alguns ajustes e a entrada de reforços como Liedson, pode ter um ano tão bom quanto o anterior. A equipe, que está no Grupo Grupo 3 do Campeonato Paulista, soma 3 pontos. Os jogadores e Geninho deixaram o gramado satisfeitos. Até um empate seria bem aceito pelo grupo. Afinal, o Marília vem entusiasmado para a atual temporada, depois de ter investido alto no futebol. Entre outros feitos, a equipe conquistou, em 2002, o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B. ?Uma vitória fora de casa dá conforto para disputarmos os próximos jogos?, afirmou o meia Renato, que dedicou o gol à filha que deverá nascer nos próximos dias. O próximo compromisso do time será na quarta-feira, contra a Portuguesa. Geninho procurou manter a base formada pelo antecessor Carlos Alberto Parreira. Escalou três atacantes, Gil, Leandro e Deivid, e evitou fazer invenções. O Corinthians não pôde contar com Capone, que não teve a documentação regularizada. Por isso, Rogério atuou na lateral-direita e Pingo entrou no meio. O campo pesado, por causa das fortes chuvas em Marília, prejudicou o estado do gramado e o toque de bola das duas equipes. Apoiado pelos torcedores, que compareceram em bom número ? quase 15 mil pagantes ?, o time da casa começou atacante e criando algumas oportunidades. Mas o contestado goleiro Doni mostrou segurança e evitou o gol do adversário. Aos poucos, o Corinthians começou a tomar conta da partida e a chegar com perigo à área da equipe do interior. O gol demorou, mas saiu antes do intervalo. Aos 45 minutos, Gil fez boa jogada pela esquerda e cruzou com perfeição, na cabeça de Deivid, que não desperdiçou: 1 a 0. Deivid desabafou na comemoração. Vem pedindo, desde a semana passada, um aumento salarial, que, por enquanto, não lhe foi concedido. O Marília tentou o empate na segunda etapa, mas, novamente, sem sucesso. Faltava objetividade ao valente time do técnico Roberval Davino. Aos 29, o atual campeão da Copa do Brasil e do Rio-São Paulo acabou com o sonho do rival ao fazer 2 a 0. Renato chutou sem grandes pretensões, mas a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Hélder. No fim, com o resultado garantido, Geninho deu chance aos atacantes Liedson e Lucas, que ainda não estão na melhor forma física. Marília: Hélder; Maurinho, Vladimir, Adeílson e Possato; Adílson, João Marcos, Gil Baiano (Fabinho) e Tim (Ricardinho); Reginaldo (Dudu) e Sandro Oliveira. Técnico: Roberval Davino. Corinthians: Doni, Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kléber (Roger); Pingo, Fabinho e Renato; Deivid (Lucas), Leandro e Gil (Liedson). Técnico: Geninho. Gols: Gil aos 45 minutos do primeiro tempo e Renato aos 29 do segundo. Árbitro: Edílson Pereira de Carvalho. Cartão amarelo: Liedson, Gil, Ricardinho, Sandro Oliveira. Cartão vermelho: Adeílson. Renda: Não divulgada. Público: Não divulgado. Local: Estádio Bento de Abreu Sampaio, em Marília.