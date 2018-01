Corinthians vence, mas é eliminado A vitória do Corinthians sobre o Ituano por 3 a 2, nesta quarta-feira à noite, em São José dos Campos, não foi suficiente para o time da capital chegar à terceira decisão consecutiva no semestre. O time do interior levou a vantagem no saldo de gols, porque havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0, e vai decidir o título com o São Paulo, que se classificou em cima do Palmeiras. Com dois gols de Fabinho, o substituto de Vampeta, que está na seleção, o Corinthians havia tirado a vantagem do adversário no primeiro tempo. A equipe da capital começou o jogo com mais determinação e força no ataque. A volta de Ricardinho, que não havia atuado na partida anterior deu equilibrio ao time. Aos 27, o Corinthians marcou o primeiro gol do jogo: Fabinho chutou de fora da área. O efeito da bola enganou o goleiro André Luiz. Ele se preparou para pular no canto esquerdo; a bola entrou no outro. O gol desesperou ainda mais o Ituano, que exagerou nas faltas. Assim, o Corinthians foi tomando da partida e aos 40 mionutos, Fabinho fez 2 a 0. Ele fez boa jogada com Gil, que de passe de calcanhar para o companheiro marcar. Fabinho saiu de campo, no fim do primeiro tempo, emocionado com os dois gols. "É a recompensa pelo trabalho. Mesmo na reserva, não me descuidei", disse o volante. Já o atacante Basílio, do Ituano, estava indignado com a atuação do time. "Não jogamos nada no primeiro tempo", admitiu o ex-jogador do Palmeiras. O Corinthianas tinha 45 minutos para fazer o terceiro gol e garantir a classificação. Mas o desgaste, conseqüência do excesso de jogos, novamente castigou o time do Parque São Jorge. O Ituano, sabendo problema do adversário, passou a atuar com ritmo mais forte. Assim, aos 15, o Ituano diminiu a vantagem do Corinthians: Basílio driblou Anderson e chutou para o gol, vencendo Doni, que falhou. Seria o gol da classificação do Ituano, mas aos 33 minutos, Ricardinho ampliou para 3 a 1, em cobrança de falta. A decisão estava caminhando para os pênaltis, mas aos 39, Basílio fez o gol da classificação: Vinicius cobrou falta, Doni soltou e o atacante, em posição irregular, completou para o gol.