Corinthians vence na Copa FPF Se o Corinthians perdeu no Campeonato Brasileiro - 3 a 1 para o Atlético-PR -, pela Copa FPF o time "B" do Parque São Jorge foi muito bem e goleou o Juventus, por 4 a 2, na Rua Javari, pela abertura da segunda fase. Os gols corintianos foram marcados Wilson (2), Roni e Bobô, enquanto Hugo e Valmir anotaram para o time da Móoca. Outro grande jogo da Copa FPF neste domingo aconteceu na Vila Belmiro, onde Santos e Comercial empataram por 4 a 4. A Portuguesa também empatou, mas por 2 a 2, fora de casa, diante do Rio Claro. O Guarani B confirmou seu favoritismo ao vencer, no Brinco de Ouro, o União São João por 3 a 0. A Ponte Preta, em Capivari, decepcionou ao perder para o Sertãozinho, por 4 a 2. A rodada ainda prevê Santo André e Noroeste, em duelo isolado, nesta segunda-feira, às 15 horas. E na terça acontecem três jogos: Osasco x União Barbarense, Taubaté x Atlético Sorocaba e América x Ituano. Confira os resultados da rodada: Botafogo 1 x 0 Mirassol, Barretos 2 x 1 Marília B, Santos 4 x 4 Comercial, Ponte Preta 2 x 4 Sertãozinho, Guarani 3 x 0 União São João, Rio Claro 2 x 2 Portuguesa B, Juventus 2 x 4 Corinthians e XV de Piracicaba 0 x 2 Bandeirante.