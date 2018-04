Corinthians vence no aniversário No dia em que comemorou seus 94 anos de fundação, o Corinthians fez sua torcida sofrer com um difícil 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Pacaembu. O presente, no fim das contas, agradou em cheio os torcedores, que viram seu time chegar aos 44 pontos no Campeonato Brasileiro e se manter na oitava colocação. No traje, por pouco não ocorreu a primeira gafe da festa. Os anfitriões, branco com preto. O Atlético-MG, preto e branco. No restante, a noitada reservou boas emoções aos cerca de 16 mil corintianos que foram ao Pacaembu e que cantaram e vibraram nos noventa minutos de partida. Os convidados pareciam intimidados e, sem dificuldade, portanto, o Corinthians logo se tornou o centro das atenções. Rosinei se movimentou bem, Gil fez boas jogadas e a defesa, bem postada, anulou os adversários. Depois de um início devastador dos donos da casa, a festa esfriou, perdeu a empolgação. Foi a deixa para Betão aparecer no jogo, quase marcando contra, aos 31 minutos. Lamentável: em meio aos holofotes de toda a imprensa, que compareceu em peso ao evento, o goleiro Fábio Costa, enganado pelo recuo de bola do zagueiro, perdeu a linha e passou quase um minuto xingando o companheiro com expressões impublicáveis. No único gol, aos 45 do primeiro tempo, a marca do comandante Tite. O garoto Edson, que nem vinha tendo chance com os técnicos anteriores, encontrou Fábio Baiano. O meia avançou pelo lado direito e tocou para o jogador que conta com toda a confiança do treinador: Rosinei, que, de voleio, fez 1 a 0. Um golaço. As equipes voltaram do intervalo diferentes. O Corinthians, num ritmo cadenciado; o Atlético-MG, mais atento, disposto a buscar melhor resultado. Enquanto Rodrigo Fabri arriscava de longe e Alex Mineiro tinha boa oportunidade, o Corinthians se contentava com os contra-ataques. Num deles, Valdson estava sozinho, sem goleiro, mas errou gol feito. O ímpeto mineiro, para sorte paulista, logo desapareceu. Não era a atuação sonhada pelos corintianos, mas a suficiente para servir de pretexto para a comemoração. Em retribuição à torcida, os paulistas seguraram o resultado: magro, porém bem-vindo. O time vai a Campinas, na próxima quarta-feira, enfrentar o Guarani. No mesmo dia, o Atlético-MG recebe o Juventude.