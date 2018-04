Corinthians vence o Figueirense, mas decisão do título é adiada

FLORIANÓPOLIS - O torcedor do corintiano viveu um domingo tipicamente das tradições do seu clube. Por alguns minutos, em duas ocasiões, o Corinthians estava comemorando a conquista antecipada do título do Campeonato Brasileiro com a vitória sobre o Figueirense por 1 a 0, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 37.ª e penúltima rodada da competição.

Para festejar, era necessário, no entanto, que o Vasco não derrotasse o Fluminense no Engenhão, mas foi isso o que aconteceu no clássico carioca.

No momento em que fez o gol com Liedson, aos 22 minutos do segundo tempo, o Corinthians estava chegando aos 70 pontos, contra 66 do Vasco, que apenas empatava sem gols com o Flu. Treze minutos depois, o time de São Januário fez o primeiro gol, com Alecsandro, e a decisão ficou adiada naquele momento. O sobe e desce de emoções ainda não havia acabado e o gol de empate do Fluminense, aos 38, reacendeu a esperança de comemoração corintiana com antecipação.

Reunidos no meio do campo após a vitória sobre o Figueira, os jogadores do Corinthians se juntaram para acompanhar os últimos minutos do clássico carioca e receberam um balde de água fria com a informação do gol de Bernardo para o Vasco, aos 45 minutos - o gol adiou de vez a possibilidade de título antecipado.

Então, todos os jogadores corintianos foram para o vestiário já pensando no duelo com o Palmeiras no próximo domingo, no Pacaembu, em que um empate - ou derrota, desde que o Vasco, que chegou aos 68 pontos, não ganhe do Flamengo - garantirá a conquista do penta brasileiro.

Para o Figueirense, ficou o gosto amargo da derrota e da saída da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores. Com 57 pontos, o time catarinense caiu da quinta para a sétima colocação e agora precisa vencer o clássico com o Avaí, no estádio rival, e torcer por dois tropeços de três adversários que estão à sua frente na tabela de classificação: Flamengo, Coritiba e Internacional.

O JOGO

Como uma verdadeira decisão, o primeiro tempo não foi muito agradável de se ver. O Figueirense teve mais posse de bola e o Corinthians tentava encaixar algum contra-ataque ou alguma bola área que passasse pela cabeça de Danilo perto da área. O número de faltas foi alto: 25, sendo 15 do time da casa - e, por sorte, o árbitro só mostrou dois cartões amarelos (um para cada lado).

De bom nos primeiros 45 minutos, um lance de perigo para cada equipe. O Figueirense mandou uma bola na trave esquerda do gol do Corinthians em falta cobrada pelo atacante Júlio César, aos 27. Para os paulistas, o zagueiro Paulo André subiu mais alto que a zaga catarinense, após um escanteio da direita, mas a bola passou por cima da meta defendida por Wilson.

Na segunda etapa, a partida melhorou, e muito. Com Alex no lugar de Willian, o Corinthians começou a prender mais a bola no campo de ataque e a levar perigo. Logo aos três minutos, Leandro Castán teve uma chance após escanteio. Aos 9, Paulinho recebeu na entrada da área, deu um bonito drible e chutou forte por cima do gol.

Do mesmo modo que o Corinthians, o Figueirense foi para o ataque, pois precisava da vitória para continuar vivo na luta por uma vaga na Libertadores. Aos 13 minutos, o lance de maior perigo de gol saiu em chute da intermediária dada pelo atacante Wellington Nem.

GOL

Com o contra-ataque à disposição, o Corinthians soube ter calma e fez o gol da vitória. Aos 22 minutos, Alex recebeu na intermediária, avançou em direção à ponta esquerda passando por dois adversários e cruzou na cabeça de Liedson, que livre na pequena área colocou a bola no canto esquerdo baixo de Wilson.

Depois disso, foi um alto e baixo de emoções. Com o gol, foram 13 minutos de comemoração da proximidade do título por causa do empate sem gols no clássico carioca. Aí o Vasco fez 1 a 0, para tristeza corintiana, que virou alegria novamente com o empate do Fluminense sete minutos depois. Em campo, o máximo que aconteceu foi uma tentativa de chute de Wellington Nem, que Jorge Henrique salvou.

Com o fim do jogo em Florianópolis, os jogadores do Corinthians se reuniram no meio do gramado e ficaram esperando o final do clássico no Engenhão. No entanto, pouco tempo depois veio a informação do gol de Bernardo para o Vasco e o negócio para os corintianos foi já pensar no duelo decisivo contra o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

Figueirense 0 x 1 Corinthians

FIGUEIRENSE - Wilson; Bruno, Roger Carvalho, Edson Silva e Juninho; Ygor (Jônatas), Coutinho, Maicon e Fernandes (Aloísio); Wellington Nem e Júlio César (Rhayner). Técnico: Jorginho.

CORINTHIANS - Júlio César; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo (Jorge Henrique); Willian (Alex), Liedson e Emerson (Edenílson). Técnico: Tite.

Gol - Liedson, aos 22 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Rhayner, Juninho e Edson Silva (Figueirense); Ralf, Júlio César, Jorge Henrique e Danilo (Corinthians).

Árbitro - Wilton Pereira Sampaio (DF).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).