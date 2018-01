Corinthians vence o Flamengo em Mogi Dos ?galácticos?, apenas Roger e Gustavo Nery estavam em campo. O resto do time era formado por jogadores revelados no próprio Parque São Jorge. Mesmo assim, o Corinthians ganhou do Flamengo por 4 a 2, neste domingo, em Mogi Mirim, e obteve sua quarta vitória consecutiva, somando 13 pontos no Campeonato Brasileiro - a equipe carioca segue com 8. Foi a primeira partida do Corinthians realizada com portões fechados em função da pena imposta pelo STJD por causa dos distúrbios ocorridos no clássico contra o São Paulo, dia 8 de maio, quando torcedores invadiram o gramado do Pacaembu. Mas a fanática torcida corintiana não fez falta. Neste domingo, com um time de garotos, o Corinthians jogou com tranqüilidade e soube construir a vitória. Mérito do técnico Márcio Bittencourt, que está invicto desde que assumiu o cargo. O Flamengo quase surpreendeu no início, quando Leonardo Moura foi lançado num contra-ataque, carregou a bola e chutou na saída do goleiro Fábio Costa, que se esticou e espalmou para escanteio. Essa era a tática de Celso Roth: explorar os contra-ataques, principalmente com o atacante Jean. O Corinthians atacava com calma. Assim, o primeiro gol surgiu aos 23 minutos, num cruzamento do lateral Edson. Jô surgiu entre os zagueiros flamenguistas e abriu o placar. No segundo tempo, o ataque corintiano aumentou a pressão, principalmente porque o meia Roger começou a participar mais da organização do jogo. E ele fez a diferença. Logo aos seis minutos, o Corinthians ampliou a vantagem num lance curioso. Roger recebeu a bola dentro da área, fez embaixadinhas e lançou na primeira trave. Gustavo Nery, de primeira, passou para Abuda completar livre para o gol. O Flamengo esboçou uma reação. Fabiano Oliveira marcou aos 28 minutos. Mas o Corinthians nunca saiu do comando do jogo. Logo em seguida, Roger, em bela jogada individual, marcou o terceiro gol corintiano. Aos 36, o goleiro Fábio Costa não segurou a bola e Jean aproveitou o rebote para fazer o segundo do Flamengo. Mas, dois minutos depois, Jô recebeu no meio-de-campo e, no contra-ataque, avançou até fazer 4 a 2 para o Corinthians.