Corinthians vence outra na Copa FPF O Corinthians continua 100% na segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol. Nesta segunda-feira à tarde, o Timão venceu o Ituano por 3 a 1, pelo Grupo 10. Os gols corintianos foram marcados por Roni, que fez dois, e Vanderson. Jales descontou para o Ituano. Com este resultado, o Corinthians fica na liderança isolada com nove pontos, enquanto o Ituano está na vice-liderança, com quatro. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo dia 6 de outubro pelo returno da segunda fase. Próximos jogos - Nesta terça-feira o União Barbarense enfrenta o Noroeste, às 20 horas, em Santa Bárbara d?Oeste, buscando sua primeira vitória na segunda fase da competição. O Barbarense precisa vencer para manter viva sua chance de classificação para a terceira fase, pois apenas os primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores colocados se classificam para a próxima fase. O time de Santa Bárbara do Oeste está na lanterna do Grupo 9 com apenas um ponto. O Noroeste é o vice-líder do Grupo 9, com quatro pontos e se vencer assume a ponta, passando o EC Osasco, que tem seis e já jogou nesta rodada.