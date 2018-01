Corinthians vence outra na Copa SP Diante de um público de 17.500 torcedores que lotou o Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), neste domingo, o Corinthians venceu o Marília por 3 a 2, se garantindo na terceira fase da Copa são Paulo de Juniores. O atual campeão se mantém com 100% de aproveitamento, sendo cada vez mais o favorito para chegar ao inédito hexacampeonato. Seu próximo adversário será o Atlético Mineiro, terça-feira, também em Araraquara. A cidade recebeu, até o momento, o maior público da competição. Foram oito mil na primeira rodada, 12 mil na segunda e 14 mil na terceira. Nesta tarde cerca de dois mil torcedores ficaram para fora do estádio. Muita gente queria ver os meninos do Corinthians, mas a preliminar também foi sugestiva com a Ferroviária perdendo a vaga, nos pênaltis, para o Corinthians Alagoano, depois do zero a zero no tempo normal. Para confirmar seu favoritismo, o Corinthians começou o jogo em ritmo acelerado. Assim, logo marcou seus dois gols. O primeiro com Wilson, aos três minutos, com um chute forte. O segundo com Bobô, aos 16 minutos, de cabeça. Os gols desestabilizaram o Marília, que poderia até ter sofrido mais gols. Mas o time voltou melhor no segundo tempo, diminuindo o placar aos 12 minutos com Dickson, cobrando pênalti. Apesar da pressão dos marilienses para buscar o empate, o Corinthians se defendeu bem, tocou a bola e restabeleceu o controle em campo. Aos 19 minutos, o baixinho Élton marcou o terceiro gol, driblando dois adversários e chutando com categoria. Aos 46 minutos, Celsinho diminuiu após receber o passe de Diego. Era tarde para a reação. O técnico Adailton Ladeira se surpreendeu com a informação de que o time continuará na cidade: "Estamos de viagem marcada para São Paulo. Preferia jogar em São Paulo". Mas apenas a final será realizada na capital, no Estádio do Pacaembu, dia 25. Novos confrontos - Dos 16 classificados, nove times são paulistas. Os novos confrontos estão definidos, conforme previa o regulamento, e apenas falta a Federação Paulista de Futebol confirmou os locais, o que deve acontecer nesta segunda-feira. Os jogos são: Partida 17 - Comercial-SP x Criciúma-SC; Partida 18 - Noroeste-SP x Iraty-PR; Partida 19 - Grêmio-RS x Vila Nova-GO; Partida 20 - Corinthians-SP x Atlético-MG; Partida 21 - Ecus-SP x Nacional-SP; Partida 22 - São Paulo-SP x Corinthians-AL; Partida 23 - União São João x Palmeiras e Partida 24 - Rio Branco-SP x Paraná. Confira os resultados da rodada: Partida 1 - Comercial 3 x 3 Santos (5 a 3 nos pênaltis); Partida 2 - Criciúma 1 x 1 Campinas (3 a 2 nos pênaltis); Partida 3 - Goiás 2 x 2 Noroeste (3 a 4 nos pênaltis); Partida 4 - Iraty 5 x 1 Ituano; Partida 5 - Grêmio- RS 2 x 1 Santo André; Partida 6 - Vila Nova-GO 3 x 0 Internacional-RS; Partida 7 - Corinthians-SP 3 x 2 Marília; Partida 8 - Atlético-MG 1 x 1 Fluminense (4 a 2 nos pênaltis); Partida 9 - Ecus 1 x 0 Angra dos Reis; Partida 10 - Nacional-SP 4 x 1 Madureir a-RJ; Partida 11 - São Paulo 4 x 0 Grêmio Barueri; Partida 12 - Corinthians-AL 0 x 0 Ferroviária (5 a 3 nos pênaltis); Partida 13 - União São João 2 X 0 Vitória-BA; Partida 14 - Palmeiras-B 0 x 4 Palmeiras; Partida 15 - Rio Branco 1 x 1 Taubaté (4 a 2 no s pênaltis); Partida 16 - Paraná 1 x 0 Atlético Sorocaba.