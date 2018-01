Corinthians vence Paraná de virada Aos trancos, o Corinthians superou a ausência do meia Roger, suspenso, e fez 3 a 2 no Paraná, em Maringá. Em mais uma péssima atuação de Carlos Alberto, o time dependeu da raça de Tevez, o melhor em campo, e só conseguiu a vitória com uma virada no segundo tempo. Com a missão de armar o time e suprir a ausência de Roger, Carlos Alberto naufragou. Errou muitos passes, cobrou uma falta nas arquibancadas e foi desarmado a cada drible tentado. Ironicamente, em sua única boa jogada, iniciou o lance do gol da virada. Viu Jô livre na esquerda, acertou o lançamento e permitiu ao atacante fazer boa jogada na linha de fundo e cruzar para Tevez marcar pela quarta vez no torneio. O passe não salvou o dia de Carlo Alberto. Pouco depois, deixou o gramado sob vaias dos corintianos que dominavam o Estádio Willie Davis ? palco da trágica derrota para o Cianorte, pela Copa do Brasil. Em seu lugar entrou Dinelson, que, para piorar, fez 3 a 1 logo na primeira participação, com bom chute da entrada da área. No primeiro tempo, Jô e Tevez se movimentavam, mas sofriam com as más atuações de Carlos Alberto e Rosinei. Com raça, o argentino conseguiu três finalizações, mas sem eficiência. Atrás, Mascherano e Marcelo Mattos jogavam bem com a bola nos pés, mas mostravam falta de entrosamento e devam espaço aos meio-campistas paranaenses. Assim, após um chute perigoso do meia Tiago Neves, o volante Beto pegou firme, de longe, e abriu o placar. Também sofrendo com o péssimo gramado, o Corinthians empatou quando não merecia. Tevez bateu escanteio, Marinho errou o chute, mas encobriu o goleiro Flávio. ?Foi o primeiro (com a camisa do Corinthians). Espero que não seja o último?, disse. Após o intervalo, o Corinthians achou a virada no gol de Tevez e, a partir daí, encontrou tranqüilidade e tocou a bola, envolvendo o adversário. Dinelson ampliou e, no final, André Dias descontou de cabeça. Com a vitória - a sétima no campeonato - o Alvinegro chega aos 22 pontos ganhos e entra no bloco da frente na tabela de classificação. O Paraná, ao contrário, permanece com 18, na zona intermediária. Na próxima rodada, quinta-feira (dia 21), o Corinthians recebe o Paysandu no Pacaembu. Na quarta, o Paraná enfrenta o São Caetano na casa do adversário.