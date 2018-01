Corinthians vence São Paulo por 3 a 2 Em um grande jogo, o Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2, neste domingo, no Morumbi, na primeira partida da final do Torneio Rio-São Paulo. A equipe do Parque São Jorge precisa só do empate no segundo jogo, domingo, para ficar com o título. Além da boa técnica, principalmente no segundo tempo, dos lances emocionantes, e belos gols, o clássico foi de tirar o fôlego do torcedor até o último minuto da partida. Nos cartões, cada time levou dois amarelos. O primeiro tempo foi um pouco morno. O São Paulo entrou em campo sem Kaká, que não passou no teste antes da partida. Ele voltou a sentir a contusão no tornozelo direito. Mesmo com o desfalque da sua principal estrela, o time do técnico Nelsinho Baptista fez um bom primeiro tempo, marcando bem no meio-de-campo e não dando espaço para os atacantes do Corinthians. O time do técnico Carlos Alberto Parreira pouco criou para mudar a situação. Aos 17 minutos, o São Paulo fez 1 a 0, com Adriano, que cobrou o pênalti de Fábio Luciano em Dill. A equipe do Morumbi poderia até ter ampliado a vantagem.Mas no segundo tempo o panorama do jogo mudou. O Corinthians acordou, brigou mais. Seus atacantes passaram a se movimentar para fugir da marcação. Sob o comando o meia Ricardinho, que desmontou o meio-de-campo do adversário, e Gil, que desarticulou a defesa do São Paulo, com lances de velocidade pela esquerda, o Corinthians já começou no ataque e aos 2 minutos Deivid empatou o jogo. Um minutos depois, Ricardinho, de calcanhar, fez uma grande jogada na área, mas Leandro desperdiçou o lance. Aos 8 minutos, o Corinthians, que já envolvia o São Paulo, virou o resultado. Rogério cobrou escanteio pela esquerda, Anderson, deu o primeiro toque de cabeça, e Leandro completou a jogada para o gol. Em seguida, Ricardinho e Gil fizeram outra grande jogada, mas Rogério Ceni defendeu. O gol mais bonito do jogo foi marcado por Gil, aos 18 minutos. Em lance de velocidade, o atacante do Corinthians deu um drible em Émerson, o drible da "vaca", e chutou para o gol. Gil, que completou neste domingo a 100ª partida no time, não marcava havia 14 partidas. Os 3 a 1 dava ao Corinthians uma grande vantagem para o segundo jogo, mas o São Paulo não se entregou, e aos 24 minutos diminuiu a diferença, com Belletti. Após jogada de Souza, Gustavo Nery fez o cruzamento para o lateral-direito completar para o gol. O jogo manteve-se indefinido até o último minuto, com lances de ataque dos dois lados. O São Paulo reclamou de um pênalti em Belletti, e aos 41 minutos, Deivid, livre, na pequena área, desperdiçou uma oportunidade para fazer 4 a 2. Mas o torcedor corintiano se contentou mesmo com os 3 a 2. Acidente - Antes do jogo, um acidente: o torcedor são-paulino Ronaldo Gomes Freire de Souza, de 22 anos, caiu do anel superior do estádio, e foi levado para o Hospital Campo Limpo. Ele sofreu traumatismo craniano e teve perfuramento do pulmão por uma costela quebrada.