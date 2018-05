Corinthians vence, se classifica e ganha moral para o clássico

Enfim, o Corinthians teve uma vitória para dar moral e justamente na partida que antecede o clássico com o Palmeiras e em que o clube celebrava quatro anos da inauguração de sua arena. Sem sustos e com show de Romero, o time de Fábio Carille fez 3 a 1 no Vitória e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.

E coube a Romero, artilheiro do estádio com 23 gols, a missão de fazer a diferença e acabar com o incômodo jejum de quatro partidas sem vencer, além de dar confiança para encarar o rival alviverde, que na quarta-feira derrotou o América-MG e encaminhou também sua classificação na competição.

O paraguaio marcou duas vezes, ambos no segundo tempo e na base da insistência. No primeiro lance, precisou chutar de direita e depois de esquerda para superar o goleiro Caíque. Na comemoração, ele fez o número quatro com as mãos, para celebrar o aniversário da jovem casa corintiana.

A formação que despachou o Vitória deve ser a mesma que irá enfrentar o Palmeiras, domingo, na arena alvinegra. Por isso, Carille se deu até ao luxo de poupar alguns atletas durante a partida. Pedrinho foi um dos preservados e deixou o gramado aplaudido pelos torcedores.

O menino, em seu segundo jogo como titular, mais uma vez foi bem e ainda acertou uma bola na trave. Outro garoto que se destacou foi o lateral-direito Mantuan, que tem atuado no lugar de Fagner, machucado. Mostrando personalidade, passou tranquilidade para o torcedor, receoso com a ausência do titular para o clássico de domingo.

Sentindo que a classificação era questão de tempo, o Corinthians afrouxou a marcação e deu espaço para os baianos descontarem, com André Lima, mas já era tarde.

FICHA TÉCNICA

Corinthians: Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon (Paulo Roberto); Jadson (Emerson), Rodriguinho, Pedrinho (M.Vital) e Romero.

Técnico: Fábio Carille.

Vitória: Caíque; José Welison, Kanu, Ramon e Pedro Botelho; Willian Farias, Uillian Correia, Yago, Neilton (Luan) e Rhayner; Denilson (Guilherme Costa).

Técnico: Vágner Mancini.

Juiz: Sandro Meira Ricci (DF).

Amarelos: Rhayner e José Welison.

Vermelho: José Welison.

Gols: Maycon, aos 38 do 1º Tempo; Romero, aos 13 e aos 20; e André Lima, aos 31, do 2º Tempo.

Público: 29.840 pagantes (R$ 1.280.969).

Local: Arena Corinthians.