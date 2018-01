Corinthians vence Sorocaba de novo e fatura Liga Futsal pela 1ª vez

Depois da suada virada no primeiro jogo da final, o Corinthians não deu chances ao Sorocaba na noite desta segunda-feira e se sagrou campeão da Liga Futsal pela primeira vez. O título inédito veio com vitória por 5 a 2 na segunda partida da final, disputada no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo.

Com o resultado, o Corinthians evitou a disputa do terceiro jogo e encerrou a decisão do campeonato. No primeiro jogo, na segunda passada, o time paulistano vencera por 3 a 2, na Arena Sorocaba, com um gol de Índio quando faltavam apenas sete segundos para o final do jogo.

Foi o segundo triunfo consecutivo do Corinthians sobre o Sorocaba, do craque Falcão. Há duas semanas, o time da capital derrotara o rival do interior na final da Liga Paulista, conquistando o título estadual.

Debutante na final da Liga Futsal, de caráter nacional, o Corinthians dominou o Sorocaba, que buscava o segundo título da competição. A equipe do interior entrou em quadra liderada por Falcão, maior vencedor do torneio, com dez troféus.

Mas a experiência do craque foi logo ofuscada pelo trabalho em conjunto do time da capital. Leandro Caíres abriu o placar na segunda final da Liga. E Falcão buscou o empate na sequência.

Antes do intervalo, Rodrigo foi expulso e deixou o Sorocaba com a menos em quadra durante dois minutos. O Corinthians aproveitou a vantagem numérica temporária e retomou a liderança do marcador com gol do experiente Vander Carioca.

Após ficar em vantagem, o Corinthians controlou a partida no segundo tempo. Deives anotou o terceiro e Marcel marcou o quarto gol dos anfitriões. O Sorocaba ainda descontou, mas o próprio Deives selou a vitória nos instantes finais do confronto.