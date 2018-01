Corinthians vence The Strongest em La Paz Mesmo desfalcado de quatro titulares ? o goleiro Doni, o meia Jorge Wagner, o atacante Gil e o volante Vampeta, que teve o joelho operado nesta quarta-feira ?, o Corinthians não tomou conhecimento do The Strongest, dos 3.600 metros de La Paz e venceu por 2 a 0. Para os brasileiros a partida só serviu para somar pontos (chegou a 15) e gols, já que a classificação para a segunda fase da Copa Libertadores da América como primeiro colocado do grupo 8 já estava garantida desde a penúltima rodada. Nas oitavas-de-final, o time do Parque Sâo Jorge terá como adversário o River Plate, da Argentina. Quem vibrou com o resultado corintiano foi a torcida do Cruz Azul. Após a vitória por 4 a 0 sobre o Fênix, do Uruguai, na véspera, os mexicanos chegaram a nove pontos e torciam contra os bolivianos, os únicos que poderiam alcançá-los. Mas a combinação de resultados lhes deu a segunda vaga da chave. Ao contrário do que dizia antes de embarcar para a Bolívia, o técnico Geninho mexeu no esquema de jogo do Corinthians. Em vez do 4-3-3, optou por montar o time no tradicional 4-4-2. Entrou com o zagueiro César improvisado como quarto homem do meio-campo, ao lado de Renato, Fabinho e Fabrício, e com a dupla de atacantes Liedson e Leandro. Com essa armação, os corintianos conseguiram coibir qualquer tipo de pretensão ofensiva do já frágil ataque adversário. Fabinho e César ficaram responsáveis pelo desarme logo na intermediária. As ameaças ao gol de Rubinho restringiram-se exclusivamente aos chutes de longa distância. Escaldados pela má experiência no México, quando foram derrotados pelo Cruz Azul por 3 a 0, os brasileiros mudaram a estratégia. Procuraram definir em contra-ataques rápidos e precisos, logo no primeiro tempo, quando o fôlego ainda era bom. E assim foi. Dos pés do atacante Leandro, que fez sua melhor partida pelo time do Parque São Jorge, nasceram os dois gols. O primeiro de Liedson, após triangulação e cruzamento da esquerda. O segundo do próprio Leandro, que avançou e tocou na saída do goleiro. Ficha Técnica: The Strongest: Soria; Rivera (Matos), Jiguchi (Soliz), Carballo e Villalba; Cabrera, Coelho, Cristaldo e Castillo; Ledezma (Arteaga) e Gigema. Técnico: Luis Orozco. Corinthians: Rubinho; Rogério, Fábio Luciano, Ânderson e Roger; César, Fabinho, Fabrício (Pingo) e Renato (Juliano); Leandro (Fumagalli) e Liedson. Técnico: Geninho. Gols: Liedson aos 34 e Leandro aos 39 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Epifanio González (PAR). Cartão amarelo: César, Carballo e Cristaldo. Local: Estádio Hernando Siles.