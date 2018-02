Corinthians vende 30 mil kits 'Eu nunca vou te abandonar'

O Corinthians começa a colher os frutos da criação da campanha "Eu nunca vou te abandonar". Nesta sexta-feira, a diretoria confirmou que 30 mil kits já foram adquiridos pelos torcedores. Veja também: Corinthians formaliza rescisão de contrato com a MSI O kit fez tanto sucesso que até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encomendou o seu. A decisão da diretoria de fazer o kit com o grito da torcida nos estádios surgiu depois do rebaixamento do Corinthians à Série B do Campeonato Brasileiro. No dia seguinte à queda (3 de dezembro), o número de vendas de camisas do clube sofreu um grande aumento. O kit, que custa R$ 44,90, contém uma camisa com a frase "Eu nunca vou te abandonar", uma pulseira e um adesivo. Os torcedores podem comprar na rede Roxos e Doentes e na loja Todo Poderoso. Essa não será a única campanha de marketing do clube. A diretoria planeja mandar o jogo da estréia no Campeonato Paulista, no dia 17 de janeiro, contra o Guarani, no Estádio do Morumbi, uma vez que pretende colocar até 70 mil corintianos no jogo.