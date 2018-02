Corinthians viaja e Kia diz que ambiente é tranqüilo Mesmo após duas derrotas seguidas no Paulistão - inclusive no clássico contra o Santos -, a delegação do Corinthians embarcou para a Colômbia, na manhã desta segunda-feira, em um clima de absoluta tranqüilidade para a estréia na Copa Libertadores da América, nesta quarta, contra o Deportivo Cali. Quem garante é o presidente da MSI, o iraniano Kia Joorabchian. ?Está tudo tranqüilo. O Santos teve uma chance e mais sorte que a gente. Futebol é assim?, disse o dirigente, antes de embarcar no Aeroporto Internacional de Cumbica, em São Paulo. O treinador Antônio Lopes, muito criticado após a derrota no clássico, não quis conversa antes de viajar. Sobre a competição continental, sonho de todos os corintianos, Kia Joorabchian afirmou, mais uma vez, que a prioridade do time é essa. ?O que importa mais é a Libertadores. Tudo é muito difícil e temos que respeitar todos os clubes?, contou o iraniano. Com relação a reforços, Kia não prometeu contratação para já - para a fase de grupos da Libertadores, as inscrições têm de ser feitas até a amanhã. ?Pensamos o tempo todo em reforços. Estamos perto, mas não para agora?, comentou o dirigente. No último final de semana, o Corinthians apresentou o meia Renato, ex-Atlético-MG, e o lateral-esquerdo Rubens Júnior, ex-Coritiba.