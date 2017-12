Corinthians viaja sexta para Goiânia O Corinthians buscou no Grêmio, campeão da Série B, a tática para conquistar o seu quarto título do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos viajaram para o Recife 72 horas antes da decisão contra o Náutico, na qual venceram por 1 a 0. Bem ambientados, souberam segurar a pressão dos pernambucanos. O Corinthians passará 48 horas em Goiânia, adaptando-se ao clima quente e seco do local ? nesta época, com temperaturas girando em torno de 35 graus, sol escaldante e sem ventos. ?É conveniente a aclimatação ao tempo, mesmo treinando pouco no local. Apenas adaptando-se a temperatura de lá, fará uma diferença grande na hora do jogo?, afirmou o fisiologista Renato Lotufo. A agenda do Corinthians marca treino para sexta-feira pela manhã, no Parque São Jorge, seguido da viagem rumo ao Centro-Oeste. ?Já enfrentamos temperatura alta aqui em São Paulo nos duelos diante de Internacional e Ponte Preta. Até porque estamos quase entrando no verão. Mas ficar exposto ao calor de Goiânia é um dos detalhes finais da preparação e que ajudará muito?, reforçou. Lotufo aproveitou para adiantar não haver mais problemas com o cansaço muscular. Nos seus testes para analisar nível de desgaste dos jogadores, só existem notícias boas ao técnico Antônio Lopes. ?A condição de fadiga deixou de ser preocupação. O cansaço não vai ser problema?, observou. O Corinthians enfrentou dura maratona nesta reta final de competição e teve de poupar alguns atletas de treinos e jogos. Na semana final de temporada e decisiva, o médico adiantou como serão os trabalhos: bem leves. ?Não temos mais nada para incrementar na parte física. Serão apenas ajustes táticos.? ?Temos de aproveitar esta semana para aprimorar a concentração e não se desgastar fisicamente?, endossou o zagueiro Betão, ausência certa no duelo contra os goianos, por suspensão. Eduardo é outro desfalque. Lopes confirmou Coelho na lateral-direita. A partir de amanhã, escolhe quem fará dupla com Marinho. Candidatos não faltam. Se quiser força e juventude, a dúvida do treinador será entre Marcus Vinícius e Wendel. No quesito experiência, Sebá e Wescley, são as opções.